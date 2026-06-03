L’intensa ondata di caldo che ha interessato il centro nord Italia ha abbandonato la Penisola. Questo a causa dell’arrivo di correnti fresche atlantiche che hanno causato un generale calo delle temperature accompagnato, come spiegato dal Meteo Cosenza, da violenti temporali che hanno generato anche diversi disagi.

Tali infiltrazioni fresche raggiungeranno in parte anche la nostra Regione nella giornata di domani, giovedì 4 giugno, quando si avrà un temporaneo calo delle temperature di circa 4-5°C rispetto ai giorni precedenti e l’arrivo di nubi più compatte ma che non dovrebbero comunque apportare precipitazioni.

Già da venerdì però le temperature sono destinate nuovamente ad aumentare portandosi al di sopra delle medie stagionali di qualche grado e con valori che al suolo raggiungeranno picchi non elevati di circa 29-31°C. Intanto nella giornata di oggi avremo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Per ulteriori aggiornamento, però, continuate a seguire il Meteo Cosenza.