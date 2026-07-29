L'anticiclone africano non molla la presa, del resto il Meteo Cosenza lo aveva già annunciato. Da oggi è in rimonta sull'Europa centro-meridionale e nei prossimi giorni sarà la protagonista assoluta su Italia, Spagna e Francia, causando una nuova ondata di calore. L'aria calda si eleverà fin verso l'Europa investendo soprattutto le aree della Penisola Iberica, La Francia, parte della Germania e il centro-Nord Italia, lambendo soltanto le regioni del sud Italia e la nostra Calabria.

Meteo Cosenza, caldo in Calabria e tanta umidità

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori di temperatura di circa 22-23°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che su coste e pianure il termometro raggiungerà valori fino ai 33-34°C. Solo nelle aree più interne e vallive i valori saranno più elevati e si manterranno intorno ai 37-38°C.

A differenza della scorsa ondata di caldo rovente che ha interessato la Calabria, l'attuale anticiclone non sarà intenso in termini di temperature, con i 40°C che difficilmente si registreranno, ma in questo frangente il problema sarà soprattutto l'umidità: in particolare lungo le aree costiere infatti il tasso di umidità sarà elevato e la sensazione di caldo sarà molto più accentuata soprattutto durante le ore notturne quando il termometro non scenderà al di sotto dei 26-27°C su gran parte della regione. Questa circolazione meteorologica ci accompagnerà per diversi giorni e almeno fino ai 5 di agosto, ma probabilmente anche nei giorni successivi l'anticiclone non mollerà la presa.