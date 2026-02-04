La situazione in Calabria non cenna a cambiare. Secondo quanto registrato dal Meteo Cosenza anche il mese di febbraio infatti è iniziato con la persistenza del flusso atlantico e nei prossimi giorni nuove perturbazioni raggiungeranno la Regione. Già dalla giornata di oggi la seconda perturbazione del mese raggiungerà la Calabria fin dal mattino con piogge e locali temporali che interesseranno soprattutto le aree Tirreniche del territorio ma con precipitazioni che raggiungeranno comunque anche le aree interne e Joniche, con qualche schiarita più ampia solo dalle ore serali.

Ad accompagnare ciò però saranno le forti raffiche di vento: durante la mattinata continuerà il flusso umido meridionale con venti che soffieranno localmente forti specie lungo le aree Joniche, ma già dal pomeriggio tali venti ruoteranno dai quadranti occidentali con forti raffiche che interesseranno tutte le aree Tirreniche della Regione e le aree Joniche specie Catanzaresi e Reggine soggette ai venti di caduta. Inoltre ad inizio perturbazione la pioggia che cadrà sarà caratterizzata da pulviscolo sahariano presente nell’atmosfera e trasportata dai forti venti presenti in quota che causerà la cosiddetta pioggia sporca.