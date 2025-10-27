Una nuova perturbazione è arrivata dopo una domenica dal clima mite e dal tempo stabile. Nelle prossime aumenterà anche il vento su tutta la regione con raffiche di intensità moderata

Dopo una domenica caratterizzata da clima molto mite per il periodo e da tempo stabile, ecco che nuove correnti occidentali prenderanno possesso della Calabria. Già da questa notte infatti, il Meteo Cosenza ha segnalato che tali correnti hanno apportato piogge e locali temporali su gran parte della regione. In particolar modo quella Tirrenica e interna, con sconfinamenti che hanno raggiunto anche le aree Joniche del Catanzarese.

Meteo Cosenza, le previsioni per oggi

Per la giornata odierna ci attende una spiccata variabilità su tutta la Calabria. Già dal mattino infatti + nubi sparse ovunque con possibili piovaschi sparsi lungo le aree tirreniche. Migliora invece nel pomeriggio con ampie schiarite su gran parte della Regione e con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Rischio che aumenterà invece durante le ore serali e notturne soprattutto lungo le aree tirreniche del Cosentino e Catanzarese con piovaschi sparsi di debole intensità, mentre altrove si avranno nubi sparse senza rischio di fenomeni.

Secondo il Meteo Cosenza, le temperature sono previste in nuovo calo dopo la giornata calda di domenica, con valori che torneranno al di sotto delle medie stagionali e massime che non dovrebbero superare i 22°C. Da segnalare inoltre un generale aumento del vento su tutta la regione con raffiche di intensità moderata.