Dopo il passaggio della prima perturbazione che ha apportato piogge e temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne del Cosentino, ecco che una seconda perturbazione raggiungerà la Calabria nella giornata odierna, questo è quanto annuncia il Meteo Cosenza.

Già dal mattino, infatti, nubi sparse interesseranno la Regione con le prime piogge in salita da Sud-ovest. Sul territorio Cosentino le precipitazioni raggiungeranno dapprima le aree Tirreniche per poi espandersi nelle ore pomeridiane sul resto del territorio comprese le aree interne e Joniche. Il passaggio sarà decisamente veloce e apporterà piogge e temporali localmente di forte intensità: secondo gli ultimi aggiornamenti meteo infatti si stimano picchi fino ai 60-70 mm in poche ore specie lungo le aree Joniche e interne. Per tal motivo è in vigore un'allerta meteo gialla su tutta la Calabria