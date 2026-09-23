A Botte Donato il dato più basso, ma notte frizzante anche a Camigliatello, Longobucco, Mormanno e Domanico. Oggi cieli che si manterranno prettamente sereni o al più poco nuvolosi
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L'aria fresca è arrivata sulla Calabria come da previsione del Meteo Cosenza. Dopo una giornata di ieri con instabilità localmente intensa, aria molto fresca da Balcani è scivolata sulla nostra regione apportando un generale calo delle temperature nella notte. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:
- Botte Donato 2.2°C
- Monte Curcio 3.1°C
- Madonna del Pollino 5.2°C
- Diga di Spineto 5.3°C
- Lorica - Nocelle-Arvo 5.8°C
- Lorica 6.5°C
- Soveria Mannelli 7.6°C
- Camigliatello Silano 7.7°C
- Campo Tenese 7.7°C
- Longobucco - Cecita 8.4°C
- Decollatura 8.5°C
- Savelli 8.7°C
- Mormanno 9.7°C
- Cenadi - Serralta 10.1°C
- Castrovillari - Camerata 10.1°C
- Bianchi - Palinudo Staglio 10.3°C
- Domanico 10.7°C
- Cassari 10.8°C
- Acri 10.9°C
- Rogliano 11.0°C
- San Pietro in Guarano 11.3°C
Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutta la regione e con cieli che si manterranno prettamente sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature massime invece saranno molto contenute e al di sotto delle medie stagionali con valori che difficilmente supereranno i 23-24°C durante le ore più calde.