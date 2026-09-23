L'aria fresca è arrivata sulla Calabria come da previsione del Meteo Cosenza. Dopo una giornata di ieri con instabilità localmente intensa, aria molto fresca da Balcani è scivolata sulla nostra regione apportando un generale calo delle temperature nella notte. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

  • Botte Donato 2.2°C
  • Monte Curcio 3.1°C
  • Madonna del Pollino 5.2°C
  • Diga di Spineto 5.3°C
  • Lorica - Nocelle-Arvo 5.8°C
  • Lorica 6.5°C
  • Soveria Mannelli 7.6°C
  • Camigliatello Silano 7.7°C
  • Campo Tenese 7.7°C
  • Longobucco - Cecita 8.4°C
  • Decollatura 8.5°C
  • Savelli 8.7°C
  • Mormanno 9.7°C
  • Cenadi - Serralta 10.1°C
  • Castrovillari - Camerata 10.1°C
  • Bianchi - Palinudo Staglio 10.3°C
  • Domanico 10.7°C
  • Cassari 10.8°C
  • Acri 10.9°C
  • Rogliano 11.0°C
  • San Pietro in Guarano 11.3°C

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutta la regione e con cieli che si manterranno prettamente sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature massime invece saranno molto contenute e al di sotto delle medie stagionali con valori che difficilmente supereranno i 23-24°C durante le ore più calde.