L’estate è ufficialmente arrivata. Le condizioni meteorologiche rimangono ancora stabili per via di un possente anticiclone che ingloba l'Europa occidentale
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Come detto ieri dal Meteo Cosenza, con il solstizio d'estate avvenuto nella giornata di ieri, 21 giugno alle ore 10:24, è arrivata ufficialmente l'estate anche per quanto riguarda l'astronomia. Le condizioni meteorologiche rimangono ancora stabili per via di un possente anticiclone che ingloba l'Europa occidentale e centro settentrionale con oltre 42-43°C su Spagna e Francia e picchi fino ai 38-40°C sul Nord Italia. La Calabria rimane però ancora ai margini di tale anticiclone con le temperature che si mantengono leggermente al di sopra delle medie stagionali e con valori estivi ma senza particolari eccessi.
Tuttavia dalla giornata di oggi ma soprattutto da domani 23 giugno e per l’intera settimana, lievi infiltrazioni di aria instabile da est raggiungeranno la regione apportando la consueta instabilità pomeridiana: le aree più colpite saranno soprattutto quelle montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, ma con precipitazioni che localmente riusciranno a sconfinare alle quote più basse fin verso le coste specie Joniche.
Le temperature non subiranno particolari variazioni con il termometro che sarà compreso tra i 29°C e i 32°C con qualche picco più elevato di 34-36°C nelle aree più interne specie Cosentine. Continuate a seguirci per nuove informazioni relative al Meteo Cosenza.