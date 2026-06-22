Secondo le prime informazioni trapelate, tre cittadini pakistani avrebbero aggredito un loro connazionale che lavora all'interno di un locale estivo della zona. Un pestaggio violento, avvenuto sotto gli occhi di numerosi presenti, durante il quale la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con calci e pugni.

Ad avere la peggio è stato il giovane lavoratore, letteralmente massacrato di botte dai tre aggressori. Le ferite riportate hanno reso necessario il trasferimento al pronto soccorso, dove il ragazzo è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso.

Dopo l'aggressione, i tre si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l'eventuale presenza di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti prende corpo quella di una vera e propria spedizione punitiva. Un regolamento di conti o dissidi maturati in precedenza potrebbero essere alla base del violento pestaggio, ma al momento nessuna pista viene esclusa.