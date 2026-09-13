Finisce l’ondata di calore in tutta Italia: da lunedì clima mite con l’Anticiclone delle Azzorre, ma da mercoledì torna la pioggia con una perturbazione
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L’Italia si appresta a lasciarsi alle spalle le lunghe e roventi ondate di calore che hanno caratterizzato la stagione estiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi nei bollettini ufficiali del ministero della Salute, la mappa della Penisola torna interamente contrassegnata dal colore verde, segnalando la totale assenza di rischi per la popolazione legati alle elevate temperature.
Cambio di scenario da lunedì 14 settembre
Il meteo, a partire da lunedì 14 settembre, subirà cambio di scenario con l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo. A differenza delle masse d’aria di matrice africana, questa struttura di alta pressione di origine oceanica favorirà un clima piacevole e mite. I valori termici rientreranno progressivamente nelle medie del periodo, garantendo cieli sereni, giornate prive di eccessi termici e nottate decisamente fresche su gran parte del territorio nazionale.
Il peggioramento di meta settimana e l’arrivo delle piogge
La fase di stabilità atmosferica promossa dall‘Anticiclone delle Azzorre potrebbe tuttavia rivelarsi molto breve. Le proiezioni del meteo a medio termine evidenziano infatti la discesa di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa a partire da mercoledì 16 settembre. Questo flusso d’aria fredda andrà a scardinare la resistenza della bolla d’alta pressione, aprendo la strada a un progressivo guasto del tempo a partire dalle regioni centro-settentrionali.
Il passaggio del fronte perturbato porterà precipitazioni diffuse e un deciso calo delle temperature, proiettando il Paese in un contesto dalle caratteristiche pienamente autunnali. La settimana risulterà quindi nettamente spaccata in due, lasciando spazio nella seconda parte a condizioni di spiccata instabilità meteorologica.