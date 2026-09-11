Dopo una serie di incontri con residenti e commercianti, Palazzo dei Bruzi ha approvato alcuni interventi finalizzati ad alleggerire la circolazione stradale in uno dei quartieri più trafficati della città

Importanti interventi di rivisitazione della viabilità cittadina, con particolare riferimento alla zona di via XXIV Maggio, sono contenuti nell’atto di indirizzo che è stato approvato, su proposta dell’Assessore alla viabilità, trasporti e mobilità, Damiano Covelli, dalla Giunta comunale presieduta dal Sindaco Franz Caruso.

Alla deliberazione di giunta si è arrivati dopo le proficue interlocuzioni con i residenti e con i commercianti della zona di via XXIV Maggio che negli ultimi tempi sollecitavano interventi idonei a modificare la viabilità nelle traverse limitrofe, al fine di agevolare una più libera e sicura mobilità veicolare e pedonale, ma anche per dar luogo ad una diversa distribuzione dei flussi di traffico, stante la concentrazione, nella stessa zona, di molteplici esercizi commerciali.

Con l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta, l’esecutivo municipale dà esplicita indicazione agli uffici competenti di adottare gli atti necessari ad attuare tutta una serie di misure che regolano la circolazione in alcune strade della città. In particolare: l’istituzione del senso unico di marcia su via Don Giovanni Minzoni con direzione obbligatoria da via Giuseppe Isnardi a via del Tigrai e l’istituzione del senso unico di marcia su via del Tigrai con direzione obbligatoria da via Don Giovanni Minzoni a via XXIV Maggio.

«Con l’atto di indirizzo che abbiamo approvato – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – diamo seguito ad una serie di legittime rivendicazioni provenienti dai residenti e commercianti dell’area di via XXIV Maggio, perseguendo l’obiettivo di decongestionare la circolazione e di meglio razionalizzarla, aderendo ad una oggettiva esigenza che obbligava in passato a percorrere tutto l’asse di via XXIV Maggio senza poter imboccare le traverse limitrofe, anche in presenza di eventuali errate manovre.

D’ora in avanti non sarà più così e siamo certi che le migliorie apportate dall’istituzione dei sensi unici e dalle misure che andremo ad adottare e per le quali mi sento di ringraziare l’assessore Covelli per l’ottimo lavoro svolto, potranno contribuire a rendere più fluida la circolazione».