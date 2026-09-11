La sestina vincente è stata realizzata in provincia di Lecco con una scheda composta da cinque pannelli. È il secondo jackpot più alto del concorso

Una scheda giocata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, ha centrato il 6 al SuperEnalotto aggiudicandosi un jackpot da 223,2 milioni di euro.

La vincita è stata realizzata nel concorso di venerdì 11 settembre con una scheda composta da cinque pannelli. Il premio si colloca al secondo posto nella graduatoria delle vincite più elevate assegnate nella storia del gioco.

Il 6 mancava dal maggio 2025

La sestina vincente mancava da oltre un anno. Il precedente 6 era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, e aveva assegnato oltre 35,4 milioni di euro con una schedina da cinque euro. Nella stessa estrazione era stato realizzato anche un 5+1 da oltre 511mila euro a Cantù.

Da quella data il montepremi era cresciuto progressivamente fino a raggiungere i 223,2 milioni messi in palio nell’estrazione dell’11 settembre. I risultati del concorso sono riportati anche sul portale dedicato alle estrazioni del SuperEnalotto.

La seconda vincita più alta della storia

Il premio conquistato a La Valletta Brianza è inferiore soltanto al jackpot complessivo da 371,1 milioni di euro assegnato il 16 febbraio 2023 attraverso la Bacheca dei Sistemi.

In quel caso la vincita venne suddivisa tra 90 quote distribuite sul territorio nazionale. Quella realizzata in provincia di Lecco è invece riconducibile a un’unica scheda.