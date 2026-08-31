Si chiude con un riconoscimento importante l’avventura di Gerardo Malagrinò alle finali nazionali di Mister Italia 2026, andate in scena sabato 29 agosto a Pescara.

Il 26enne cosentino, imprenditore di Corigliano-Rossano, era tra i trenta finalisti in gara e ha conquistato la fascia di “Il modello d’Italia”, uno dei titoli assegnati nel corso della serata conclusiva del concorso.

La vittoria assoluta di Mister Italia 2026 è andata invece al modenese Lorenzo Scaramelli.

Per Malagrinò resta comunque un bilancio positivo al termine di giorni intensi tra shooting fotografici, sfilate e passaggi davanti alla giuria. La finalissima è stata condotta da Beppe Convertini e Jo Squillo e ha rappresentato per i concorrenti una vera immersione nel mondo dello spettacolo e della moda.

L’esperienza del giovane cosentino potrebbe inoltre non fermarsi qui. Tra le possibilità emerse c’è anche la partecipazione a “Il Sogno”, reality che dovrebbe coinvolgere alcuni dei protagonisti del concorso e che sarà trasmesso su un’emittente nazionale.

Negli anni Mister Italia ha rappresentato un trampolino di lancio per diversi volti poi approdati alla televisione e allo spettacolo, tra cui Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini.

Nel corso della finale sono state assegnate anche le altre fasce: Samuele Licciardello ha conquistato “Mister Italia on the Web”, Antonino Capitanini “Un bello per il Cinema”, Fulvio Mussino “Mister Italia Fitness”, Antonio Parisi “L’uomo ideale d’Italia”, Agatino Dall’Erba “Mister Italia Talento” e Antonio Candeloro “Il volto più bello d’Italia”.

Per la Calabria, dunque, il ritorno da Pescara porta la firma di Gerardo Malagrinò e della fascia di Modello d’Italia 2026.