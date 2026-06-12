Il 13 e 14 giugno l’area dei BoCs Art ospiterà attività sportive, laboratori, esposizioni, intrattenimento e food

Sport, arte, creatività e socialità si incontrano ai BoCs Art di Cosenza con il MUSA Fest 2026, in programma il 13 e 14 giugno. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cosenza, si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi culturali cittadini e punta a trasformare uno dei luoghi più suggestivi della città in un’area aperta alla partecipazione, all’incontro e alla condivisione.

La manifestazione nasce su iniziativa dell’associazione culturale e di promozione sociale C.L.A.P., alla quale l’Amministrazione comunale ha concesso, con apposita deliberazione, gli spazi dell’area 2 dei BoCs Art per la realizzazione dell’evento.

Il MUSA Fest 2026 ai BoCs Art

Il programma del MUSA Fest, presentato anche in Commissione Cultura, prevede due giornate dedicate ad attività sportive e fitness, esposizioni artistiche e artigianali, momenti di intrattenimento, laboratori creativi e un’area food pensata per accogliere visitatori, famiglie e giovani.

L’obiettivo è costruire un contesto dinamico, inclusivo e accessibile, nel quale linguaggi diversi possano incontrarsi e dialogare. I BoCs Art diventano così non solo contenitore dell’iniziativa, ma parte essenziale del suo significato: uno spazio identitario della città chiamato a ospitare talenti, passioni e nuove forme di aggregazione.

La scelta del luogo rafforza il legame tra cultura urbana, creatività e partecipazione, valorizzando un’area che negli anni è diventata simbolo di sperimentazione artistica e di rigenerazione culturale.

Sport, creatività e partecipazione

Il MUSA Fest intende mettere insieme mondi diversi dentro un’unica esperienza cittadina. Lo sport e il fitness saranno affiancati da esposizioni, attività artigianali, laboratori e momenti di intrattenimento, con l’idea di creare una manifestazione capace di parlare a pubblici differenti.

Famiglie, giovani, artisti, sportivi e cittadini potranno vivere i BoCs Art come uno spazio aperto, attraversato da iniziative pensate per favorire socialità e partecipazione.

L’evento si colloca dentro una visione più ampia di utilizzo degli spazi culturali cittadini, puntando a renderli vivi, frequentati e riconoscibili anche al di fuori della programmazione tradizionale.

Caruso: «Una città viva, aperta e partecipata»

Il sindaco Franz Caruso sottolinea il valore dell’iniziativa come esempio della città che l’Amministrazione intende costruire.

«Il MUSA Fest rappresenta perfettamente l'idea di città che stiamo costruendo. Una città viva, aperta, partecipata, nella quale la cultura dialoga con lo sport, la creatività e la socialità», afferma il primo cittadino.

Per Caruso, manifestazioni di questo tipo contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il patrimonio cittadino. «Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della nostra città, rendendo Cosenza sempre più attrattiva e dinamica».

Il sindaco ha poi rivolto un ringraziamento agli organizzatori «per l'impegno profuso e per aver scelto i BoCs Art come luogo di incontro, crescita e condivisione».

I BoCs Art come luogo di incontro

Con il MUSA Fest 2026, i BoCs Art si confermano uno spazio capace di ospitare esperienze diverse e di contribuire alla costruzione di una città più dinamica. L’iniziativa punta a valorizzare non soltanto il contenitore culturale, ma anche la capacità della comunità di vivere gli spazi pubblici attraverso eventi, attività e momenti di socialità.