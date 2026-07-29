Il Sindaco Franz Caruso conferma la piena disponibilità dell'Amministrazione comunale ad individuare nuove misure di sostegno per incentivare i contratti di locazione a canone concordato, con l'obiettivo di favorire sia le famiglie sia i proprietari degli immobili, nel rispetto, però, degli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

È questo il messaggio emerso con forza dall'incontro che il Primo Cittadino ha avuto questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori – Unioncasa, ANIA, Federproprietà, Federcasa, Confabitare e UPPI – convocato per avviare il percorso di rinnovo condiviso dell'Accordo Territoriale relativo ai contratti di locazione a canone concordato.

Nel corso del confronto, ampio e costruttivo, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria hanno illustrato le proprie proposte, chiedendo, tra l'altro, ulteriori agevolazioni fiscali, con particolare riferimento ad una riduzione della percentuale dell'IMU applicata agli immobili concessi in locazione a canone concordato.

Il Sindaco Franz Caruso ha ribadito la volontà politica dell'Amministrazione di valutare favorevolmente la proposta, ricordando, tuttavia, come il Comune di Cosenza sia ancora chiamato a rispettare stringenti vincoli finanziari.

“I problemi economico-finanziari del Comune di Cosenza – ha affermato Franz Caruso – non si esauriscono con il dissesto. L'Ente è ancora sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 268 del TUEL e deve rispettare un rigoroso Piano di Rientro. Stiamo rispettando questo percorso gestendo il Comune come buoni padri di famiglia; una strada che dobbiamo continuare a seguire”

Pur richiamando il senso di responsabilità imposto dalla situazione finanziaria dell'Ente, il Primo Cittadino ha assicurato la massima disponibilità ad approfondire le richieste avanzate dalle associazioni.

“Rispetto alla proposta di riduzione della percentuale IMU – ha proseguito Franz Caruso – manifesto la massima apertura. La richiesta dovrà essere attentamente valutata sotto il profilo tecnico e finanziario, ma c'è tutta la volontà politica di individuare soluzioni che possano favorire entrambe le parti. Per me è importante trovare misure di agevolazione che possano sostenere sia gli inquilini sia i proprietari. Il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie che oggi fanno sempre più fatica a sostenere il costo degli affitti. Rendere il canone di locazione più accessibile, laddove sia possibile contribuire a tale obiettivo, rappresenta, quindi, una priorità

Allo stesso tempo, consentire ai proprietari di ottenere un risparmio fiscale significa metterli nelle condizioni di investire maggiormente sui propri immobili, migliorandone la qualità, offrendo abitazioni più decorose e contribuendo anche al decoro urbano”.

Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la necessità di rafforzare il rapporto operativo tra le organizzazioni di categoria e Municipia, attraverso un confronto diretto e costante che consenta di risolvere più rapidamente le problematiche che interessano cittadini e contribuenti.

Anche su questo punto il Sindaco ha espresso parere favorevole, ribadendo la linea dell'Amministrazione comunale in materia tributaria.

“La nostra scelta è una scelta di responsabilità. Vogliamo costruire politiche tributarie capaci di aumentare il livello contributivo attraverso l'allargamento della platea di chi paga. L'obiettivo è semplice: pagare tutti per pagare tutti meno, garantendo entrate certe al Comune e maggiore equità per i cittadini”.

L'incontro si è concluso in un clima di piena collaborazione e con il reciproco apprezzamento per il confronto avviato. Le parti hanno concordato di aggiornarsi nel prossimo autunno per entrare nel merito delle questioni tecniche emerse durante la riunione, alla presenza anche dei dirigenti del Settore Tributi e del Settore Bilancio.