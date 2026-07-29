Il rogo ha interessato una scarpata a ridosso del plesso scolastico. Denso fumo su viale Magna Grecia, ma la situazione è tornata sotto controllo grazie all'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio del comune di Castrolibero, nei pressi dell'istituto d'istruzione Valentini-Majorana, lungo la sponda del torrente Campagnano.

Una densa coltre di fumo per alcuni minuti, ha invaso anche il limitrofo Viale Magna Grecia rendendo difficoltosa la circolazione. Le fiamme hanno divorato la scarpata senza raggiungere il plesso scolastico. Al momento la situazione è sotto controllo e non si registrano ulteriori disagi.