La struttura sospende le visite per consentire l’installazione del pavimento tattilo-plantare e proseguire i lavori finanziati dal PNRR per abbattere barriere architettoniche e sensoriali
Il Museo dei Brettii e degli Enotri resterà chiuso al pubblico dal 25 febbraio al 18 marzo per consentire l’installazione del nuovo pavimento tattilo-plantare previsto nell’ambito dei lavori di adeguamento della struttura. Lo comunica la direttrice, Marilena Cerzoso, precisando che l’intervento rientra nel più ampio progetto di riallestimento finanziato attraverso il PNRR – Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2, dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive.
Il progetto, sostenuto dai fondi NextGenerationEU, mira a rendere il museo più accessibile, inclusivo e tecnologicamente aggiornato. L’intervento permetterà di trasformare gli spazi in un percorso multisensoriale, calibrato per accogliere visitatori con differenti livelli di autonomia e capacità percettiva.
Il riallestimento offrirà anche un ampliamento dell’esposizione: una selezione di nuovi reperti — scelti tra gli oltre 70.000 custoditi nei depositi del museo — sarà restituita alla fruizione della comunità, arricchendo il racconto archeologico della città.
La direzione del Museo si scusa per i disagi che la chiusura temporanea, prevista fino al 18 marzo, potrebbe comportare ai visitatori e alle scuole che frequentano abitualmente la struttura.