Il 5 e 6 settembre debutta la nuova manifestazione dedicata alle eccellenze dell’altopiano silano. In programma yoga, e-bike, degustazioni, Treno della Sila, trekking e il “tagliere più lungo d’Italia”

Camigliatello Silano si prepara ad accogliere la prima edizione di “Sila Felix”, la nuova manifestazione dedicata al turismo esperienziale, all’enogastronomia, alla natura e alle attività outdoor.

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre, ma l’obiettivo dichiarato dei promotori va oltre il singolo weekend. Sila Felix nasce infatti come primo tassello di un progetto pluriennale che punta a costruire sull’altopiano una piattaforma stabile di esperienze turistiche, culturali ed enogastronomiche, capace di coinvolgere produttori, operatori, guide, strutture ricettive e istituzioni.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Calabria, nell’ambito dell’avviso “Agorà Calabria”, e con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila, del GAL Sila e della Pro Loco di Camigliatello Silano.

La prima giornata, sabato 5 settembre, si aprirà alle 8.30 con una sessione di yoga vista lago nei pressi della Chiesa di San Lorenzo. Nel primo pomeriggio spazio invece ai sapori del territorio con un laboratorio dedicato alla preparazione della pizza con farine da grani tradizionali e una degustazione guidata di vini e formaggi d’alta quota all’Azienda Agricola Granata.

A seguire, dalle 15.30, partirà un tour guidato in e-bike lungo il lago Cecita, con visite alle aziende agricole Scrivano e Granata. Il percorso sarà accompagnato anche da un interprete LIS, così come il convegno previsto alle 18 all’Hotel Camigliatello dal titolo “Turismo enogastronomico in Sila: identità, prodotti, futuro”.

Proprio durante l’incontro sarà illustrata anche la visione di lungo periodo del progetto: costruire una rete di esperienze e servizi capace di funzionare non soltanto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

La giornata si concluderà con le degustazioni serali curate dal GAL Sila.

Il programma di domenica 6 settembre ruoterà invece attorno ad alcuni dei simboli più riconoscibili dell’altopiano. Dalle 10 sarà possibile salire a bordo dello storico Treno della Sila, con partenza e rientro dalla stazione di Camigliatello e degustazione a bordo.

Alle 11.30, lungo via Roma, è previsto l’appuntamento più curioso: “Il tagliere più lungo d’Italia”, una lunga tavolata all’aperto pensata per accogliere contemporaneamente 250 persone, con salumi, formaggi e prodotti tipici calabresi.

La mattinata sarà accompagnata dalla musica della Banda Passante Live Band e da un dj set fino alle 16.

A chiudere la manifestazione sarà infine un trekking al tramonto tra i pini larici della Sila, con partenza dal parcheggio del Cupone e intermezzi musicali lungo il percorso.

“Sila Felix” prova quindi a mettere insieme esperienze differenti dentro un’unica idea: raccontare la montagna non soltanto come meta da visitare, ma come luogo da vivere attraverso il cibo, il paesaggio, lo sport, la cultura e le relazioni con chi quel territorio lo abita e lo produce ogni giorno.

La sfida è soprattutto quella della destagionalizzazione: trasformare un evento di due giorni in una rete di attività capace di restare attiva nel corso dell’anno.

Per partecipare a trekking, tour in e-bike, laboratori e al tagliere è prevista la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale silafelix.it.