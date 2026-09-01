Il terzino della Pro Vercelli è ad un passo dai rossoblù. Contestualmente si chiude l’esperienza di Ciotti, pronto a lasciare il Cosenza nell’ultimo giorno di mercato

Il Cosenza cambia volto sulla corsia destra proprio nelle ultime ore di calciomercato. Il direttore sportivo Fabio Lucioni è vicino a definire l’arrivo di Gianluca Clemente, terzino classe 1996 della Pro Vercelli, mentre si prepara contemporaneamente l’uscita di Pietro Ciotti.

L’operazione per Clemente è ormai entrata nella fase conclusiva. Il Cosenza ha accelerato nelle ultime ore per il difensore della Pro Vercelli, individuato come il profilo giusto per completare la fascia destra a disposizione di Federico Coppitelli. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma l’arrivo del calciatore in rossoblù può essere considerato ormai molto vicino.

Contestualmente si chiude l’esperienza di Ciotti con il Cosenza. Il laterale, arrivato in estate dal Trapani, era da tempo al centro di diverse voci di mercato e nelle ultime ore si è arrivati alla definizione della sua uscita. Da chiarire soltanto la formula definitiva dell’operazione, con la Pro Vercelli coinvolta nel giro che porterà Clemente in Calabria.

Un avvicendamento praticamente diretto sulla fascia destra, dunque, con Lucioni che continua a lavorare allo Sheraton di Milano per completare gli ultimi movimenti prima del gong delle ore 20. Le operazioni Clemente-Ciotti sono soltanto una parte del lavoro che attende ancora il Cosenza nelle ultime ore della sessione. Restano infatti aperti soprattutto i dossier relativi a Massimo Zilli e Riccardo Palmieri, mentre Lucioni continua a lavorare anche per consegnare a Coppitelli gli ultimi rinforzi richiesti.