Si aggiunge una nuova pretendente per Massimo Zilli nelle ultimissime ore di calciomercato. Dopo lo Spezia, sull’attaccante del Cosenza si è infatti inserito anche il Ravenna, alla ricerca di un rinforzo importante per completare il proprio reparto avanzato. Il club romagnolo, che gioca nel Girone B di Serie C, aveva inizialmente puntato Diego Gambale dell’Audace Cerignola, ma i pugliesi hanno respinto gli assalti per il proprio centravanti. Il direttore sportivo del Ravenna si è così spostato su Zilli, provando a capire i margini per raggiungere un’intesa con il Cosenza prima della chiusura del mercato.

Una novità che arriva proprio mentre resta aperto il fronte Spezia. I liguri si erano mossi con decisione in mattinata per il classe 2002, ma il Cosenza ha giudicato troppo bassa la prima offerta ricevuta e ha deciso di respingerla. La trattativa non è necessariamente chiusa, ma per arrivare alla fumata bianca servirà un rilancio. Sullo sfondo occhio anche al Cesena che ha chiesto informazioni agli agenti del classe 2001.

Adesso per Zilli si apre dunque anche la possibilità Ravenna. Il Cosenza resta intenzionato a cedere l’attaccante, ma non vuole farlo alle condizioni proposte finora e attende nelle ultime ore di mercato un’offerta ritenuta congrua per il suo cartellino.