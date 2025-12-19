A Cosenza entra a regime un canale dedicato per segnalare guasti e malfunzionamenti su pubblica illuminazione, impianti semaforici e impianti degli edifici comunali, compresi gli istituti scolastici. Il Settore 7 – LL.PP. – Edilizia scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione del Comune ha infatti comunicato l’attivazione di un numero verde riservato alle segnalazioni, nell’ambito del “Contratto di rendimento energetico” legato all’efficientamento e alla manutenzione degli impianti di proprietà comunale attraverso partenariato pubblico–privato (PPP).

Il servizio è collegato all’ingresso di Renovit Public Solutions S.p.A. nella gestione delle attività previste dal contratto, operativo dal 1° agosto 2025 (ore 00:00). Da qui l’avvio del call center pensato per velocizzare la presa in carico delle richieste e rendere più rapido il ripristino in caso di problemi.

«Il Settore 7 - LL.PP. - Edilizia Scolastica - Infrastrutture - Pubblica Illuminazione, comunica che è stato attivato il numero verde 800 301 738, dedicato esclusivamente alle segnalazioni di guasti o malfunzionamenti della rete di pubblica illuminazione/impianti semaforici e/o malfunzionamenti di impianti degli edifici e degli Istituti Scolastici di proprietà del Comune di Cosenza negli Istituti scolastici. Grazie al nuovo sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestito da Renovit S.p.A., le segnalazioni saranno prese in carico immediatamente e gli interventi saranno effettuati entro tempi contingentati. La rete è inoltre monitorata da remoto per assicurare un controllo continuo e un ripristino rapido in caso di problemi. Se noti un lampione spento o qualsiasi anomalia, chiama subito il numero verde: 800 301 738. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per mantenere una città più sicura, moderna ed efficiente».

Il Comune invita quindi i cittadini a utilizzare il canale dedicato ogni volta che si riscontrino lampioni spenti, disservizi sulla rete o anomalie ai semafori, così come malfunzionamenti negli impianti degli immobili comunali e nelle scuole: l’obiettivo dichiarato è garantire controllo continuo, interventi rapidi e una gestione più efficace delle criticità, con il supporto del monitoraggio da remoto.