L’Oktoberfest di Rende si conclude con un bilancio di 70 mila presenze, secondo i numeri diffusi a chiusura della manifestazione. Gli organizzatori segnalano numerose serate esaurite e visitatori provenienti anche da fuori regione, rivendicando per l’evento il primato di festa della birra più grande d’Italia.

Tra gli ospiti di una delle serate anche Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che ha espresso apprezzamento per l’organizzazione e per la capacità della manifestazione di richiamare pubblico oltre i confini calabresi.

Oktoberfest Rende, il bilancio delle presenze

Il resoconto finale descrive un’affluenza distribuita nelle giornate della festa, con file agli ingressi e padiglioni pieni. Accanto alla proposta gastronomica e alla birra, il programma ha dato spazio alla musica e alle occasioni di incontro.

Il dato delle 70 mila presenze costituisce il riferimento principale del bilancio. Il richiamo turistico viene collegato dagli organizzatori alla partecipazione di visitatori arrivati da diverse regioni italiane.

Cannizzaro: «Impressionante l’organizzazione»

Alla sua prima visita all’Oktoberfest rendese, Cannizzaro ha sottolineato le dimensioni della struttura e la partecipazione del pubblico.

«Ma è impressionante, impressionante l’organizzazione. Devo dire esemplare nei dettagli», ha dichiarato. «Poi quando ci entri dentro e vedi la partecipazione di così tanta gente che è entusiasta, beve la birra, mangia, si aggrega, socializza... è una cosa bellissima. Quindi una prima impressione assolutamente positiva».

Il primo cittadino reggino ha raccontato di aver raggiunto Rende con un gruppo di amici, su suggerimento di alcuni concittadini.

«Sono arrivato io da Reggio Calabria assieme a dieci amici, stimolato dai miei concittadini affinché si debba andare a questa manifestazione per l’organizzazione, per il clima che si crea», ha spiegato.

Il valore turistico e sociale della manifestazione

Cannizzaro ha indicato nella socialità uno degli elementi qualificanti dell’evento, affiancandola alla capacità di attrarre persone da altre regioni.

«Quando queste iniziative riescono ad attrarre anche persone che addirittura arrivano da altre regioni d’Italia qui in Calabria per partecipare, è anche una forma di rilancio della nostra regione», ha affermato.

Secondo il sindaco, la presenza di pubblico proveniente da fuori Calabria assume rilievo anche sul piano economico. Si tratta di una valutazione sul potenziale della manifestazione, mentre il materiale non quantifica la spesa dei visitatori o le ricadute sulle attività locali.

Il primato rivendicato e la prossima edizione

Nel corso dell’intervista è stato richiamato il primato nazionale attribuito all’Oktoberfest di Rende. Cannizzaro ha spiegato di averlo appreso durante la serata, ringraziando gli organizzatori e le istituzioni locali.

Il sindaco ha inoltre collegato il risultato alla collaborazione tra privati, associazioni e amministrazioni, sostenendo che iniziative di questo tipo possano diventare modelli da proporre anche altrove. Nel suo intervento ha espresso una valutazione positiva anche sull’azione del governo regionale.

La manifestazione guarda ora alla prossima edizione, per la quale nel bilancio conclusivo non sono state indicate date o novità organizzative.