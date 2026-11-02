Comincia a prendere forma, nella Villa Nuova di Piazza della Vittoria, “Il Giardino del Natale – Cosenza”, il villaggio natalizio urbano che dal prossimo 14 novembre e fino al 6 gennaio 2027 animerà il cuore della città con luci, sapori, artigianato, musica e occasioni di incontro e condivisione. Nell'area compresa tra Corso Umberto e Viale Trieste, gli allestimenti andranno progressivamente a trasformare uno spazio cittadino in un luogo dedicato all'atmosfera del Natale, dove passeggiare, incontrarsi, accompagnare i bambini, scoprire le produzioni del territorio e partecipare a momenti di animazione e intrattenimento pensati anche per i più piccoli e per le famiglie.

Un progetto che punta a coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche quanti sceglieranno Cosenza per trascorrere qualche ora tra le suggestioni delle festività natalizie. “Non sarà un semplice mercatino – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – ma un nuovo spazio di incontro nel cuore della città. Vogliamo che il Natale diventi un'occasione per rafforzare il senso di comunità, riscoprire il piacere di vivere insieme gli spazi urbani e valorizzare la capacità di Cosenza di essere città dell'accoglienza. Il nostro obiettivo è trasformare un luogo della città in uno spazio capace di regalare emozioni, ma anche di generare socialità, movimento ed economia.

Il Giardino del Natale – aggiunge il Sindaco – si inserisce nella più ampia strategia dell'Amministrazione comunale volta ad accrescere l'attrattività del centro urbano, sostenere le attività economiche e valorizzare gli eventi come occasioni di partecipazione e di sviluppo. Il 14 novembre vogliamo aprire simbolicamente una porta sul Natale di Cosenza”. L'iniziativa guarda, infatti, oltre il perimetro della Villa Nuova, con l'obiettivo di coinvolgere il sistema commerciale cittadino e favorire la presenza di visitatori anche nelle strade, nei negozi e nei pubblici esercizi del centro. “Il Giardino del Natale – conclude il Sindaco Franz Caruso – nasce con una duplice ambizione: offrire un'esperienza piacevole e coinvolgente a cittadini e visitatori e contribuire a generare nuove opportunità per le attività economiche della città. Non vogliamo realizzare un luogo che esaurisca al proprio interno l'esperienza della visita, ma un attrattore capace di alimentare flussi verso le vie commerciali, i negozi, i locali e gli altri luoghi del centro.

È questa la logica che ispira il nostro lavoro, fare in modo che gli eventi non siano episodi isolati, ma strumenti di animazione urbana e di valorizzazione dell'economia cittadina”. Particolare attenzione sarà quindi dedicata al raccordo tra il Giardino del Natale e le attività commerciali e i pubblici esercizi, per favorire una diffusione dell'atmosfera natalizia anche nelle aree circostanti. Il villaggio sarà inoltre facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza dei parcheggi dei Due Fiumi e dell'Ospedale dell'Annunziata, dai quali sarà possibile proseguire a piedi verso la Villa Nuova. I preparativi proseguono e nei prossimi giorni saranno svelati progressivamente gli allestimenti e le iniziative che accompagneranno l'apertura.