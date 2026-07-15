Valori simili sono stati registrati anche a Zumpano e Bisignano, ma è tutta la provincia di Cosenza a monopolizzare la classifica delle località più calde della regione

L'ondata di caldo africano è entrata nel vivo e la Calabria inizia a fare i conti con temperature eccezionali. Come previsto, la giornata odierna è stata caratterizzata da un'autentica impennata termica, soprattutto nelle aree interne della regione, dove il termometro ha sfiorato la soglia dei 42°C.

A registrare il valore più elevato dell'intera Calabria è stata Torano Castello, dove la rete di monitoraggio Arpacal ha rilevato 41,9°C. Un dato che fotografa perfettamente l'intensità dell'ondata di calore e che conferma la provincia di Cosenza come il cuore rovente della regione.

Il dominio del Cosentino è netto. Alle spalle di Torano Castello si piazza Zumpano con 41,6°C, seguita da Bisignano con 40,9°C e Dipignano con 40,2°C. Poco sotto la soglia dei 40 gradi si trovano Rende (39,9°C), Luzzi (39,7°C), San Sosti e la città di Cosenza (39,5°C), Cropalati (38,9°C) e Castrovillari (38,7°C). Numeri che raccontano una giornata eccezionale, con vaste aree della provincia stabilmente oltre i 39°C.

Solo Pietrastorta, nel Reggino, con 40,9°C, riesce a inserirsi tra le prime posizioni di una classifica dominata quasi esclusivamente dai comuni cosentini. Più indietro si trovano Bova Superiore (39,2°C), Platì (39°C), Feroleto della Chiesa e Rizziconi (38,5°C), Mileto (38,3°C), Soverato e Salica (37,5°C), Rosarno (37,2°C) e Catona (37°C).

Anche i capoluoghi non sono stati risparmiati. Cosenza, con 39,5°C, è risultata la città più calda della Calabria, staccando nettamente Catanzaro, ferma a 36°C ma con punte superiori ai 37°C nei quartieri costieri. Più contenute, ma comunque elevate, le temperature registrate a Reggio Calabria (35,6°C), Vibo Valentia (33,6°C) e Crotone (32°C).

E questo è solo l'inizio. Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, l'anticiclone africano continuerà a rafforzarsi nei prossimi giorni, alimentando un'ulteriore crescita delle temperature. Le aree interne della provincia di Cosenza restano gli osservati speciali, con valori che potranno nuovamente sfiorare o superare i 42°C, accompagnati da un clima particolarmente afoso e da un elevato disagio bioclimatico nelle ore centrali della giornata.