Nuovo appuntamento per “A carte scoperte”, il ciclo di incontri promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza per diffondere la cultura d’impresa e far conoscere il tessuto produttivo locale.

Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 15, ad Oriolo, presso l’azienda “Gli Artigiani del Riposo”, sarà possibile scoprire da vicino una realtà dinamica fondata nel 2018 e specializzata nella produzione di materassi, reti, letti e cuscini di alta gamma interamente made in Italy. Un modello di impresa attenta alla sostenibilità, che utilizza materiali naturali, processi produttivi rispettosi dell’ambiente e riciclo degli scarti di lavorazione.

L’incontro sarà aperto dal saluto del presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, e introdotto dal leader dei Giovani Imprenditori cosentini Giorgio Franzese. A moderare i lavori il direttore f.f. degli industriali cosentini Giovanni Guagliardi. Seguirà il racconto del caso aziendale a cura di Vincenzo Brancaccio, presidente del CdA de Gli Artigiani del Riposo.

Sempre ad Oriolo, alle 17.30 presso l’agriturismo Cervinace, si terrà la prima edizione del Premio “Radici di eccellenza”, promosso da Gli Artigiani del Riposo con il patrocinio di Confindustria Cosenza, per celebrare il talento imprenditoriale del territorio. Il riconoscimento sarà assegnato a Icopres srl di Villapiana, Ecoross srl di Rossano, La Molazza sas di Corigliano Calabro e La Tavernetta 1983 di Oriolo. Prevista anche un’onorificenza alla carriera per il dottor Mario Straticò e un ricordo ai presidenti Perciaccante e Franzese e al direttore Guagliardi.

«Diamo voce alle imprese, visibilità ai talenti e valore all’innovazione. Tra i nostri obiettivi principali – sottolinea Giovan Battista Perciaccante – c’è quello di creare un collegamento efficace tra imprese e persone. Per questo raccontiamo storie di successo e promuoviamo mentalità imprenditoriale orientata all’innovazione, alla responsabilità, al valore del lavoro e all’etica».

«Saremo lieti di accogliere i giovani colleghi di Confindustria nella nostra sede per una riflessione comune sul potenziale del Sud e sul valore dell’impresa responsabile – dichiara Vincenzo Brancaccio –. Nel cuore del Meridione, dove spesso si pensa che tutto sia immobile, Gli Artigiani del Riposo dimostrano che è possibile ripartire, innovare e creare occupazione».