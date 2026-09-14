Si riaprono le porte dell’Istituto di istruzione superiore “L. Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano. L’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 sarà caratterizzato da un’offerta didattica orientata all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale, alle esperienze internazionali e al rapporto con il sistema produttivo locale.

L’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Cinzia D’Amico, si prepara ad accogliere studenti, docenti e personale Ata consolidando le linee strategiche definite nel Piano triennale dell’offerta formativa. L’obiettivo è accompagnare gli alunni nella costruzione di competenze utili tanto per la prosecuzione degli studi quanto per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Sostenibilità e competenze digitali

Una delle direttrici principali riguarda la transizione ecologica. Il programma comprende attività didattiche dedicate alla sensibilizzazione ambientale e allo sviluppo delle competenze richieste dalla cosiddetta economia verde.

La sostenibilità viene proposta non soltanto come materia di approfondimento, ma come elemento trasversale ai diversi indirizzi e parte integrante dell’identità dell’istituto.

Parallelamente saranno potenziati i laboratori e le metodologie didattiche digitali. L’impiego di strumenti tecnologici dovrà favorire un apprendimento più personalizzato e inclusivo, attento alle differenti esigenze degli studenti e alle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro.

Erasmus+ e formazione internazionale

Il nuovo anno scolastico vedrà anche la prosecuzione dei progetti Erasmus+ rivolti agli studenti e al personale docente. Le esperienze di mobilità, gli scambi e i tirocini all’estero permetteranno ai partecipanti di rafforzare le proprie competenze linguistiche, professionali e interculturali.

L’internazionalizzazione costituisce uno dei punti qualificanti dell’offerta formativa, con l’intento di mettere gli studenti nelle condizioni di confrontarsi con contesti educativi e lavorativi diversi da quello di provenienza.

La filiera formativa 4+2

Tra le principali novità operative figura il consolidamento dei percorsi della filiera formativa 4+2, costituita da un diploma quadriennale seguito dalla possibilità di proseguire gli studi negli ITS Academy.

Il modello punta a creare un collegamento più diretto tra istruzione tecnica, formazione terziaria e sistema produttivo. Gli studenti possono così conseguire il diploma in quattro anni e successivamente scegliere un percorso biennale di specializzazione oppure proseguire gli studi universitari.

L’istituto intende inoltre rafforzare la Formazione scuola-lavoro attraverso accordi con imprese e realtà produttive del territorio, in particolare nei settori navale, industriale ed economico-gestionale. L’obiettivo è affiancare alla preparazione teorica esperienze concrete e conoscenze maturate direttamente sul campo.

Dagli indirizzi economici al liceo sportivo

L’offerta formativa comprende numerosi indirizzi e articolazioni. Nell’area economica sono previste curvature in Web Marketing & Web Editing e Intelligenza artificiale per l’economia digitale.

L’area tecnologica comprende Informatica, Meccanica e Meccatronica, Grafica e Comunicazione, Costruzioni, Ambiente e Territorio. Completano il quadro gli indirizzi Turismo, Trasporti e Logistica, con le articolazioni dedicate alla conduzione del mezzo aereo e navale, e il Liceo scientifico a indirizzo sportivo.

Il messaggio della dirigente D’Amico

«L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre una tappa carica di attese, responsabilità e speranza», ha dichiarato la dirigente Cinzia D’Amico, sottolineando la volontà di costruire «una scuola moderna, equa e fortemente orientata al futuro».

La dirigente ha richiamato il valore dei percorsi quadriennali, delle competenze digitali, della transizione ecologica e della collaborazione con il sistema economico e infrastrutturale di Corigliano-Rossano. Agli studenti, con particolare riferimento a quelli delle prime classi, ha rivolto l’invito a vivere la scuola «con curiosità, passione e spirito critico».