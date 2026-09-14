Il progetto sarà presentato mercoledì 16 settembre a Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: definire criteri e indirizzi cromatici per edifici e spazi urbani, valorizzando il rapporto tra architettura, storia e paesaggio

Cosenza si prepara a dotarsi di un “Piano Colore”, uno strumento pensato per definire criteri cromatici capaci di dare maggiore coerenza e riconoscibilità all’immagine urbana.

Il progetto sarà presentato mercoledì 16 settembre alle 10.30, nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno il sindaco Franz Caruso, l’architetto Carlo Peraboni del Politecnico di Milano, Leonardo Pelagatti del Color Design Center di Cromology Italia e Paolo De Fiore, sempre per Cromology.

Il Piano nasce dall’iniziativa di Hobby Color Cosenza, che ha messo a disposizione dell’Amministrazione comunale il progetto, con il supporto tecnico di Cromology Italia e del suo Color Design Center.

L’obiettivo è costruire una visione organica del colore della città, individuando linee guida applicabili agli edifici e agli elementi che compongono il paesaggio urbano. Non si tratta, quindi, di una semplice scelta estetica, ma di uno strumento di pianificazione che punta a mettere in relazione identità architettonica, memoria storica e qualità dello spazio pubblico.

«Il Piano Colore rappresenta uno strumento di pianificazione e valorizzazione urbana – spiega il sindaco Franz Caruso – che mira a restituire coerenza e riconoscibilità all’immagine della città, attraverso l’individuazione di criteri e indirizzi cromatici applicabili agli edifici e agli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano».

L’idea è quella di superare interventi episodici e disomogenei, per arrivare a una lettura coordinata dei diversi ambiti della città, capace di dialogare con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei singoli quartieri.

«L’obiettivo – aggiunge Caruso – è costruire una visione organica del colore della città, capace di dialogare con la sua storia, con le caratteristiche architettoniche dei diversi ambiti urbani e con il contesto paesaggistico, contribuendo al tempo stesso alla qualità e alla valorizzazione dello spazio pubblico e privato».

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio contenuti, finalità e modalità di applicazione del Piano, oltre al percorso che ha portato alla sua elaborazione e al ruolo svolto dai diversi soggetti tecnici e scientifici coinvolti.