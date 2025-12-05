Il Comune ha partecipato al bando della Reione Calabria dedicato agli eventi straordinari, ma ad oggi non ha ricevuto i fondi necessari per l’allestimento: appuntamento rinviato dunque all’anno prossimo

Il Comune di Panettieri informa la cittadinanza e tutti gli affezionati visitatori che, con profondo rammarico la XXI edizione anno 2025-2026 della manifestazione “Panettieri ed il suo Presepe Vivente” non potrà avere luogo. L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione Calabria – Azione 6.8.3 “Eventi straordinari: La Calabria che incanta” – presentando richiesta di contributo a sostegno della manifestazione. Ad oggi, tuttavia, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito all’esito dell’istanza. La decisione, difficile ma inevitabile, è maturata al termine di un approfondito confronto tra Amministrazione Comunale, Pro Loco Panettieri e figuranti.

La manifestazione “Panettieri ed il suo Presepe Vivente” rappresenta da sempre un appuntamento identitario e profondamente radicato nella nostra comunità, capace negli anni di richiamare migliaia di visitatori e di diventare uno degli eventi più attesi del periodo natalizio in tutta la regione. Un successo così rilevante comporta in ogni caso responsabilità crescenti in termini di sicurezza, gestione dei flussi, qualità dei servizi e sostenibilità complessiva. L’allestimento della manifestazione richiede infatti un impegno significativo, sia tecnico-organizzativo che economico, per garantire scenografie adeguate, servizi efficienti e un’accoglienza all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più numeroso.

Nelle attuali condizioni non è purtroppo possibile assicurare tali standard senza compromettere l’equilibrio generale dell’iniziativa. L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Panettieri desiderano esprimere sincera gratitudine ai volontari, ai figuranti, alle associazioni, alle famiglie, agli artigiani e a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito negli anni a rendere la manifestazione “Panettieri ed il suo Presepe Vivente” un simbolo del nostro territorio, capace di unire tradizione, spiritualità e senso di comunità.

Siamo già impegnati a lavorare affinché la manifestazione possa tornare il prossimo anno, con la sua magia intatta e con un assetto organizzativo ed economico solido e sostenibile. Certi della comprensione della cittadinanza e dei tanti visitatori affezionati, rinnoviamo il nostro impegno nel custodire e valorizzare le tradizioni che ci uniscono e raccontano la nostra storia.