Il Capitano Alfonso Varchetta ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza Paola. Sostituisce il Capitano Ivan Tarantino che, dopo circa tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il Comando del Reparto paolano per ricoprire un prestigioso incarico presso il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Cagliari.

All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale di Cosenza, Colonnello Giuseppe Dell’Anna, dopo aver formulato i migliori auguri al neo Comandante della Compagnia Paola, ha rivolto un particolare ringraziamento al Capitano Ivan Tarantino, per gli alti contributi professionali riversati in favore della collettività paolana, rievocando le principali attività che hanno consentito di elevare gli standard di rendimento del Reparto nel contrasto all’evasione fiscale e, più in generale, a tutti gli illeciti di specifica natura economica e finanziaria.

Un momento importante – come rimarcato dallo stesso Colonnello Dell’Anna – che rappresenta sicuramente una continuità dell’impegno della Compagnia Paola per la tutela delle libertà economiche e che, da oggi, sarà affidata al Comando del Capitano Alfonso Varchetta, proveniente dalla Tenenza di Scalea, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante.