Via ai concerti, performance dal vivo e stand enogastronomici. Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli: dal 27 al 30 aprile, Corso Roma ospiterà quotidianamente un’area ludica con attività e intrattenimento per bambini, a cura di Joka Calabria

La città di Paola si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e figura profondamente radicata nella tradizione religiosa e culturale del territorio. Il calendario degli eventi, che si svilupperà dal 24 aprile al 4 maggio, propone un ricco programma civile che affianca le celebrazioni religiose, coinvolgendo cittadini e visitatori in una serie di appuntamenti tra musica, spettacoli, cultura e iniziative per tutte le età.

La manifestazione sarà seguita dai canali istituzionali della “Città di Paola”, curati da Emanuele Molinaro, mentre addobbi e luminarie artistiche saranno a cura della ditta Cesareo Elvira.

L’apertura

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 24 aprile con la presentazione alla stampa del programma presso il Museo multimediale dedicato al Santo, occasione durante la quale sarà inaugurata anche la mostra di pittura “Fioritura dello Spirito”, curata dall’associazione Osvaldo Iorio e visitabile per tutta la durata dei festeggiamenti. In serata, il Parco Europa ospiterà l’evento “Wine Paola”, accompagnato da stand gastronomici, mentre diversi punti della città saranno animati da spettacoli musicali diffusi.

Il fine settimana

Il fine settimana proseguirà con una serie di concerti e performance dal vivo. Sabato 25 aprile e domenica 26 aprile piazze e vie del centro, tra cui Piazza del Popolo e Corso Roma, diventeranno palcoscenici a cielo aperto con esibizioni di band, dj set e musica dal vivo.

Particolare attenzione è dedicata ai più piccoli: dal 27 al 30 aprile, Corso Roma ospiterà quotidianamente un’area ludica con attività e intrattenimento per bambini, a cura di Joka Calabria.

Musica e dj set

Il 30 aprile e il 1° maggio si concentreranno alcuni degli appuntamenti musicali più attesi in Piazza IV Novembre, con esibizioni di artisti e dj set che accompagneranno le serate festive. Il 2 maggio sarà invece dedicato alla musica anni ’90, seguito dal concerto di Mara Sattei.

La giornata del 3 maggio unirà tradizione e spettacolo: in mattinata è prevista una sfilata per le vie cittadine con il complesso bandistico locale, mentre in serata si terranno l’accoglienza del Sacro Mantello, un concerto sinfonico e ulteriori esibizioni musicali.

Il 4 maggio

Il 4 maggio rappresenta il momento culminante delle celebrazioni. La giornata si aprirà con la deposizione di una corona di fiori presso il Monumento ai Caduti di Nassiriya, accompagnata dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. Nel pomeriggio e in serata si susseguiranno i momenti più solenni, con l’accoglienza del busto e del simulacro del Santo, seguiti da un concerto sinfonico della Fanfara. A chiudere i festeggiamenti sarà uno spettacolo piromusicale visibile da diversi punti della città.

Durante l’intero periodo, Corso Roma ospiterà una fiera con stand dedicati alle eccellenze agroalimentari calabresi e all’artigianato, contribuendo a valorizzare le tradizioni locali. Le celebrazioni saranno inoltre impreziosite da luminarie artistiche e accompagnate dai servizi bandistici dei complessi cittadini.