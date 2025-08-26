Nella cappella del Commissariato la messa in ricordo del poliziotto caduto a soli 24 anni durante uno scontro a fuoco a Salerno
Il 26 agosto di 41 anni fa l’Italia veniva scossa dall’ennesimo episodio di terrorismo. A Salerno, un gruppo di quindici terroristi tese un agguato a due autocarri dell’Esercito, aprendo il fuoco sui militari. Sul posto intervenne una volante della Questura, che si trovava nei pressi.
Ne seguì un violento conflitto a fuoco durante il quale perse la vita il giovane agente di Polizia Antonio Bandiera, appena 24enne, che venne ricordato negli anni come vittima del dovere.
La cerimonia a Paola
Oggi, a Paola, nella cappella del Commissariato di Polizia di Stato, si è svolta la cerimonia commemorativa in suo ricordo.
La messa è stata officiata dal cappellano della Polizia di Stato, Mons. Del Vecchio, alla presenza dei familiari, dei colleghi e di rappresentanti delle istituzioni.
Un momento di raccoglimento e memoria per onorare il sacrificio di un giovane che perse la vita nell’adempimento del proprio servizio.