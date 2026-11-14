Taglio del nastro a Palazzo Scorza dopo i lavori. Alla cerimonia anche Matilde Lanzino, che ha ricordato la figlia e richiamato l’attenzione sulla violenza contro le donne
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Riapre al piano terra di Palazzo Scorza la biblioteca comunale «Roberta Lanzino» di Paola. Dopo la chiusura per i lavori, da venerdì 13 novembre tornano accessibili le sale di lettura e di consultazione. Tra le novità c’è uno spazio multimediale con computer e connessione a Internet, a disposizione di chi frequenta la biblioteca per studiare o fare ricerca.
Alla riapertura ha partecipato Matilde Lanzino, madre di Roberta. L’ha ricordata come una ragazza forte, dinamica e curiosa di conoscere il mondo, richiamando l’importanza degli strumenti legislativi e culturali per contrastare la violenza contro le donne. La presidente del Consiglio comunale, Emira Ciodaro, ha rievocato il dolore e lo sgomento di quei giorni e il significato di custodire la memoria di Roberta in un luogo pubblico.
La cerimonia si è aperta con le musiche di Ennio Morricone eseguite al violino. Dopo gli interventi istituzionali e la consegna dei fiori alla madre di Roberta, padre Antonio Bottino ha benedetto i locali. Sono seguiti il taglio del nastro e la visita agli spazi rinnovati. Tra i presenti, le assessore e gli assessori del Comune Catia Risotto e Gabriele Fiorito, la dirigente scolastica Sandra Grossi, il personale della biblioteca e i componenti del comitato di gestione.
Il sindaco Roberto Perrotta ha ripercorso le tappe del finanziamento e dei lavori, ringraziando gli ex sindaci Gravina e Politano e la consigliera Serrano, che nell’amministrazione Politano aveva le deleghe ai Lavori pubblici e alla Cultura. «Non restituiamo semplicemente degli ambienti rinnovati, ma un luogo di incontro, di crescita e di opportunità, soprattutto per le giovani generazioni», ha detto Perrotta.