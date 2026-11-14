Riapre al piano terra di Palazzo Scorza la biblioteca comunale «Roberta Lanzino» di Paola. Dopo la chiusura per i lavori, da venerdì 13 novembre tornano accessibili le sale di lettura e di consultazione. Tra le novità c’è uno spazio multimediale con computer e connessione a Internet, a disposizione di chi frequenta la biblioteca per studiare o fare ricerca.



Alla riapertura ha partecipato Matilde Lanzino, madre di Roberta. L’ha ricordata come una ragazza forte, dinamica e curiosa di conoscere il mondo, richiamando l’importanza degli strumenti legislativi e culturali per contrastare la violenza contro le donne. La presidente del Consiglio comunale, Emira Ciodaro, ha rievocato il dolore e lo sgomento di quei giorni e il significato di custodire la memoria di Roberta in un luogo pubblico.

La cerimonia si è aperta con le musiche di Ennio Morricone eseguite al violino. Dopo gli interventi istituzionali e la consegna dei fiori alla madre di Roberta, padre Antonio Bottino ha benedetto i locali. Sono seguiti il taglio del nastro e la visita agli spazi rinnovati. Tra i presenti, le assessore e gli assessori del Comune Catia Risotto e Gabriele Fiorito, la dirigente scolastica Sandra Grossi, il personale della biblioteca e i componenti del comitato di gestione.

Il sindaco Roberto Perrotta ha ripercorso le tappe del finanziamento e dei lavori, ringraziando gli ex sindaci Gravina e Politano e la consigliera Serrano, che nell’amministrazione Politano aveva le deleghe ai Lavori pubblici e alla Cultura. «Non restituiamo semplicemente degli ambienti rinnovati, ma un luogo di incontro, di crescita e di opportunità, soprattutto per le giovani generazioni», ha detto Perrotta.