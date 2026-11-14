La decima giornata del girone A di Promozione si gioca con una classifica diversa da quella che si era vista dopo l’ottavo turno. Il Cassano Sybaris, che divideva il primo posto con la Soccer Montalto a 19 punti, ha battuto 2 a 0 il Cotronei e ora guida da solo con 22 punti, due in più della seconda. Dietro, la zona playoff resta affollata, con Rocca di Neto e Cotronei appaiati a 18 e il Bisignano quinto a 17. A rimescolare la classifica è stata anche la decisione sul ricorso presentato dal San Fili per la gara dell’ottava giornata contro il Corigliano Marca, finita 3 a 0 sul campo. La partita è stata data persa a tavolino al Corigliano Marca, che scende da 19 a 16 punti ed è sesto, mentre il San Fili sale da 10 a 13 e aggancia il City Rende al settimo posto. Tra il secondo e il sesto posto ci sono così cinque squadre in quattro punti.

La capolista giocherà in trasferta sul campo della Silana, penultima. Lontano da casa la squadra di Burgo ha vinto tre partite su quattro segnando 9 gol, e nella nona giornata ha consegnato al Cotronei la prima sconfitta del campionato restando imbattuta nelle gare interne, giocate in questa stagione a Castrovillari. La Silana arriva invece dalla vittoria per 1 a 0 sul campo del Mesoraca, che le ha permesso di lasciare l’ultimo posto e salire a 6 punti. Davanti al proprio pubblico non ha ancora fatto punti, con quattro sconfitte, un gol segnato e dieci subiti, e le sue due vittorie sono arrivate entrambe in trasferta.

Proprio il Mesoraca, scivolato all’ultimo posto con 4 punti, fa visita alla Soccer Montalto. La seconda della classe ha pareggiato 2 a 2 a Scalea e ha perso il primo posto condiviso, ma in casa ha vinto tutte e quattro le partite giocate e ha il miglior attacco del girone con 21 reti. Il Mesoraca in trasferta ha conquistato un solo punto in quattro uscite, con un gol fatto e sette subiti.

Il confronto più atteso, con l’anticipo al sabato, è quello tra Bisignano e Rocca di Neto, quinta contro terza, separate da un punto. Il Rocca di Neto è reduce dalla prima sconfitta della stagione, 2 a 1 in casa contro il Corigliano Marca, e nella stessa partita ha subito i primi gol sul proprio campo. Resta però la difesa meno battuta del campionato con 4 reti al passivo e in trasferta non ha mai perso, con una vittoria e tre pareggi. Il Bisignano, fermato sull’1 a 1 dal San Fili nell’ultimo turno, in casa ha raccolto tre vittorie e un pareggio, e con un successo supererebbe proprio i crotonesi in classifica.

Dall’esito di questa partita può trarre vantaggio il Corigliano Marca, che ospita il City Rende per rientrare in zona playoff, distante un punto. Sul campo la squadra aveva chiuso le quattro gare casalinghe senza subire gol, ma la decisione sul ricorso ha trasformato la vittoria per 3 a 0 sul San Fili in una sconfitta a tavolino. Il City Rende, settimo a 13 punti insieme al San Fili, arriva dal 3 a 3 con il P Donato Taverna, la partita con più reti della nona giornata, e lontano da casa ha vinto due volte, pareggiato una e perso una.

Anche il Cotronei, quarto a 18 dopo la sconfitta di Cassano, gioca in casa e ospita proprio il San Fili. Sul proprio campo la squadra non ha ancora perso, con tre vittorie e un pareggio. Il San Fili, che arriva dall’1 a 1 con il Bisignano, in trasferta ha perso le tre partite giocate sul campo, e l’unico successo lontano da casa è quello assegnato a tavolino a Corigliano.

A metà classifica lo Scandale riceve il Kratos Bisignano dopo il 5 a 0 ottenuto ad Acri, il risultato più largo della nona giornata e il primo successo esterno della stagione. Con la vittoria lo Scandale è passato dal dodicesimo al decimo posto con 9 punti ed è uscito dalla zona playout. Il Kratos Bisignano, nono a 11 dopo l’1 a 1 interno con il Campora, lontano da casa non ha ancora fatto punti in quattro partite.

Lo stesso Campora, undicesimo a 8 punti, ospita lo Scalea. La squadra ha una sola vittoria in nove giornate e cinque pareggi, e in casa cerca ancora il primo successo dopo due pareggi e due sconfitte. Lo Scalea, tredicesimo a 6 punti per effetto della penalizzazione di tre, arriva dal 2 a 2 con la Soccer Montalto e in trasferta ha vinto una volta su quattro.

Altro anticipo, il secondo della del programma, lo scontro diretto per la salvezza tra P Donato Taverna e Acri, quattordicesima contro dodicesima, entrambe in zona playout. Il P Donato Taverna ha preso un punto sul campo del City Rende ma in casa non ha ancora vinto, con due pareggi e due sconfitte. L’Acri, scivolato dal decimo al dodicesimo posto dopo lo 0 a 5 con lo Scandale, vive un campionato con due volti. Davanti al proprio pubblico ha perso tutte e cinque le partite incassando 21 gol, in trasferta ha raccolto tutti i suoi 8 punti senza mai perdere.





Il programma completo



- Bisignano – Rocca di Neto (sabato)

- P Donato Taverna – Acri (sabato)

- Campora – Scalea

- Corigliano Marca – City Rende

- Scandale – Kratos Bisignano

- Silana – Cassano Sybaris

- Soccer Montalto – Mesoraca