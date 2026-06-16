Sculture, pitture artistiche e un box multimediale per raccontare storia, architettura e vocazione culturale della piazza

Piazza Amendola si prepara a diventare ancora di più uno spazio di arte, cultura e partecipazione. È stato presentato, alla presenza del sindaco Franz Caruso e del consigliere comunale delegato alla Pubblica Istruzione Aldo Trecroci, il progetto elaborato dagli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto “Della Valle” per valorizzare uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.

L’iniziativa prevede l’installazione di sculture, pitture artistiche e di un box multimediale dedicato alla storia, all’architettura e alle attività culturali che caratterizzano l’area. Un intervento pensato per raccontare l’identità della piazza e rafforzarne la funzione di spazio urbano aggregativo.

Il progetto degli studenti del Liceo Artistico

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto di Formazione Scuola Lavoro portato avanti con il Comune di Cosenza. Gli studenti sono stati guidati dai docenti Biagio Lucchetta e Gabriele Ferrari per la parte tecnica, e da Angelo Gallo e Valentina de Filippis per la sezione comunicativa e di intenti.

L’idea progettuale punta a valorizzare Piazza Amendola attraverso un percorso artistico e narrativo capace di unire linguaggi diversi: opere scultoree, pittura, contenuti digitali e racconto storico.

Il progetto intende così restituire alla piazza una nuova centralità, rafforzando il legame tra scuola, città e patrimonio culturale.

Il ruolo di Trecroci e il rapporto tra scuola e territorio

Nel corso della presentazione è stato evidenziato anche il lavoro di raccordo svolto dal consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Aldo Trecroci, che ha seguito il percorso favorendo il dialogo tra amministrazione comunale e istituzioni scolastiche.

All’iniziativa ha aderito con convinzione anche la dirigente scolastica dell’Istituto Della Valle, Rossana Perri, nella consapevolezza che il rapporto tra scuola e territorio rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.

Il progetto nasce proprio da questa visione: trasformare l’esperienza formativa in un’occasione concreta di intervento sulla città, permettendo agli studenti di misurarsi con uno spazio pubblico reale e con la sua identità.

Caruso: «Un progetto di grande valore formativo e culturale»

Il sindaco Franz Caruso ha espresso apprezzamento per il lavoro presentato dagli studenti e dai docenti.

«Si tratta di un progetto molto interessante e di grande valore formativo e culturale – ha dichiarato il Sindaco Franz Caruso – perché nasce dalla creatività e dall’impegno dei nostri giovani e punta a valorizzare uno spazio urbano di particolare importanza per la vita cittadina».

Il primo cittadino ha poi richiamato il valore strategico dell’area. «Piazza Amendola rappresenta un luogo strategico, circondato da importanti presìdi della cultura e della formazione come l’Anfiteatro, il Cinema Italia, il Liceo Musicale e lo stesso Istituto Della Valle. L’idea di renderla ancora più attrattiva attraverso opere artistiche e strumenti multimediali merita attenzione e sostegno».

«La scuola diventi laboratorio di creatività»

Per Caruso, il progetto conferma il ruolo che gli istituti scolastici possono avere nella trasformazione culturale della città.

«I luoghi della formazione - ha aggiunto il Primo Cittadino - devono diventare sempre più laboratori di creatività e innovazione. Progetti come questo permettono ai ragazzi di confrontarsi con interventi concreti sul territorio, sviluppando capacità progettuali e sensibilità artistica al servizio della comunità».

Il Comune ha annunciato che avvierà ora un confronto con la Soprintendenza per verificare la piena fattibilità dell’intervento e valutare eventuali adeguamenti necessari nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste per l’area.