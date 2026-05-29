Due giornate ricche di appuntamenti tra escursioni, laboratori per bambini, incontri sul cicloturismo, musica e grandi eventi sportivi, con al centro la XII edizione della Marathon degli Aragonesi

Sport, natura, turismo lento e promozione del territorio. Il 6 e 7 giugno torna a Campotenese il Pollino Bike Festival, l’evento dedicato alla cultura della bicicletta che ogni anno richiama appassionati di outdoor, famiglie, operatori turistici e sportivi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

Due giornate ricche di appuntamenti tra escursioni, laboratori per bambini, incontri sul cicloturismo, musica e grandi eventi sportivi, con al centro la XII edizione della Marathon degli Aragonesi, organizzata da Asd Ciclistica Castrovillari con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.

La manifestazione, ideata da Catasta, punta ancora una volta a valorizzare il territorio attraverso il turismo sostenibile e la mobilità dolce, trasformando il Pollino in un grande laboratorio di esperienze all’aria aperta.

Tra i momenti più attesi del festival c’è il workshop “Progettare lungo la Ciclovia dei Parchi”, in programma sabato 6 giugno alle ore 11. Focus dell’incontro sarà il tema del racconto e della promozione della Ciclovia dei Parchi della Calabria, con l’intervento del giornalista e autore Denis Falconieri che presenterà la guida “Ciclovia dei Parchi della Calabria”, pubblicata da Terre di Mezzo.

Subito dopo si terrà l’Assemblea Costituente degli Operatori della Ciclovia dei Parchi, passaggio che porterà alla nascita dell’Associazione Operatori della Ciclovia dei Parchi, la prima esperienza di questo tipo lungo una ciclovia pubblica italiana.

«Sarà un momento importante per tutta la comunità di operatori che sta investendo lungo la Ciclovia», spiegano i soci fondatori di Catasta Giovanni Gagliardi, Donato Sabatella, Manuela Laiacona e Sergio Senatore. «Dopo gli anni di rodaggio, i tempi sono maturi per costruire un sistema turistico ancora più organizzato e competitivo».

La mattinata del 6 giugno si aprirà alle 10.30 con il lancio ufficiale di Bike Link Sud, il progetto che punta a collegare le ciclovie di Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia in una grande rete cicloturistica del Mezzogiorno.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai bambini e alle famiglie. Venerdì pomeriggio il giardino di Catasta ospiterà la VI Marathon Aragonesi Kids – Short Track XCC, con piccoli ciclisti provenienti da diverse regioni del Sud Italia. Alle 17 sarà inoltre presentata la guida illustrata della Ciclovia dei Parchi dedicata ai più piccoli, realizzata da Coccole Books.

Domenica mattina, invece, si svolgerà il laboratorio “Creatori di Bicicletta”, attività educativa dedicata alla costruzione di biciclette e oggetti su due ruote utilizzando materiali naturali.

Non mancheranno i momenti di festa e convivialità. Sabato sera il giardino di Catasta si trasformerà nel cuore del Pollino Bike Party con musica, dj set, vini del territorio, birre artigianali e cocktail botanici.

Il momento clou della manifestazione arriverà domenica 7 giugno con la partenza della XII Marathon degli Aragonesi. Oltre 200 ciclisti provenienti da tutta Italia affronteranno un percorso di 60 chilometri con 1800 metri di dislivello tra faggete ultracentenarie, geositi Unesco, strade bianche e single track immersi nei paesaggi del Pollino.

La competizione, tra le più attese del circuito Trofeo dei Parchi Naturali MTB, rappresenta ormai uno degli appuntamenti di riferimento del mountain biking del Sud Italia e nasce con l’obiettivo di unire sport e valorizzazione territoriale.

Durante il festival saranno proposte anche numerose attività gratuite nella natura promosse dall’Ente Parco Nazionale del Pollino: trekking, ciclopasseggiate, e-bike tour ed escursioni tra i pianori e i sentieri dell’area protetta, per incentivare un modello di turismo lento e sostenibile.

Il Pollino Bike Festival guarderà anche alla scoperta dei borghi e del patrimonio culturale locale. Grazie alla collaborazione con Vaimoo sarà possibile utilizzare gratuitamente il servizio di bike sharing per visitare Castrovillari attraverso itinerari culturali organizzati insieme al Sistema Museale Città di Castrovillari e al Gruppo Archeologico del Pollino.

Un evento che unisce sport, ambiente e promozione del territorio, confermando il Pollino come una delle destinazioni emergenti del cicloturismo italiano.