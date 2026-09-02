Il Tar di Catanzaro ha preso atto del passo indietro degli ambientalisti. Si potrà cacciare il 2, 5, 6, 10, 12 e 13 settembre
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Il Tar Calabria, sede di Catanzaro, ha preso atto durante l’udienza di oggi della rinuncia all’istanza cautelare presentata da un’associazione ambientalista contro la preapertura della caccia al colombaccio.
La richiesta cautelare era diretta a sospendere le giornate di preapertura previste per il 2, 5, 6, 10, 12 e 13 settembre 2026.
Confermate le sei giornate di preapertura
In seguito alla rinuncia e alla pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, la preapertura resta consentita nelle sei date indicate.
Le associazioni venatorie, assistite dall’avvocato Achille Morcavallo, si erano opposte al ricorso fin dall’avvio del procedimento.
Nel comunicato della difesa, l’esito dell’udienza viene presentato come conforme alle ragioni sostenute dalle associazioni venatorie. Il Tar ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare senza che nel materiale fornito siano riportate decisioni sul merito del ricorso.