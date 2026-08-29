Maletta, Gianluca Morrone e Giulia Assunta Morrone guideranno i settori. Parisano, Dell’Armi e Fabiano entrano nello staff

Tre nuovi dirigenti e altrettanti componenti dell’Ufficio di Staff del presidente. La Provincia di Cosenza ridisegna una parte della propria struttura amministrativa attraverso sei nomine disposte, secondo quanto riferisce l’Ente, al termine delle procedure comparative previste.

Gli incarichi dirigenziali sono stati assegnati ad Antonio Maletta, Gianluca Morrone e Giulia Assunta Morrone, tutti già dipendenti della Provincia e titolari di Elevata Qualificazione. Altri tre incarichi a tempo determinato riguardano invece la struttura di supporto al presidente Biagio Faragalli.

Gli incarichi affidati ai nuovi dirigenti

Antonio Maletta assume la direzione del settore Bilancio e Programmazione. Allo stesso funzionario viene affidato ad interim anche il settore Patrimonio e Tributi.

Gianluca Morrone guiderà il settore Viabilità e Trasporti, oltre ad assumere temporaneamente la responsabilità della Pianificazione territoriale e dell’Ambiente. Il portale istituzionale provinciale riporta già il suo nome nelle pagine dedicate alla Viabilità e alla Pianificazione territoriale.

A Giulia Assunta Morrone vengono assegnati la direzione del PNRR e, ad interim, il settore Edilizia con le funzioni di datore di lavoro. La funzionaria aveva già ricoperto responsabilità amministrative nello stesso ambito, come risulta dalla struttura organizzativa pubblicata dalla Provincia.

Gli incarichi ad interim

La concentrazione di più settori sui tre dirigenti viene motivata dall’Ente con il numero ridotto di figure dirigenziali attualmente in servizio. Gli interim, secondo il comunicato, avrebbero quindi carattere eccezionale e servirebbero a garantire la continuità dell’azione amministrativa.

«Queste nomine rappresentano innanzitutto il riconoscimento del merito, della professionalità e dell’impegno dimostrato negli anni da tre dipendenti che conoscono profondamente la nostra Amministrazione», sostiene Faragalli.

Il presidente rivendica anche un risparmio per l’Ente, legato al passaggio dei tre dipendenti dal ruolo di funzionari con Elevata Qualificazione agli incarichi dirigenziali. Nel comunicato, tuttavia, non vengono indicati dati economici che permettano di quantificare tale risparmio.

Parisano, Dell’Armi e Fabiano nello staff

La Provincia ha inoltre conferito tre incarichi nell’Ufficio di Staff del presidente, costituito ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico degli enti locali.

Piero Parisano avrà un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno. Pino Dell’Armi e Fabrizio Fabiano avranno invece due contratti a tempo determinato e parziale, ciascuno della durata lavorativa di 18 ore settimanali.

La loro funzione sarà quella di supportare il presidente nello svolgimento delle attività istituzionali e amministrative legate al mandato. Si tratta, pertanto, di incarichi distinti dalle responsabilità tecniche e gestionali attribuite ai tre dirigenti.