Proseguono a ritmo sostenuto, nonostante le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, i lavori per la realizzazione della nuova strada tra Mendicino e Serra Spiga, così da migliorare sensibilmente il collegamento con Cosenza. Un intervento strategico per la mobilità urbana che punta a risolvere una delle principali criticità della zona.

A guidare l’intervento è la BGM Structural Investigation, che ha curato la progettazione e segue tutte le fasi del cantiere. Nei giorni scorsi la società ha anche pubblicato sui social di riferimento un video che documenta lo stato di avanzamento del cantiere, avviato ufficialmente lo scorso 3 marzo quando il sindaco Franz Caruso diede l’annuncio alla stampa.

L’opera, come noto, rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare gli spostamenti tra Mendicino e il quartiere di Serra Spiga a Cosenza, con benefici concreti in termini di sicurezza stradale e qualità della vita per i tanti cittadini che percorrono quotidianamente questa direttrice.

Cosenza e Mendicino collegate meglio, i lavori a Serra Spiga

Il progetto prevede la realizzazione di una strada parallela a via Berlinguer che consentirà l’eliminazione definitiva del semaforo nel tratto di collegamento di Serra Spiga che conduce da Cosenza a Mendicino e viceversa. Una soluzione attesa da anni che permetterà di superare una problematica storica della viabilità locale, riducendo traffico e tempi di percorrenza. Determinante per l’avvio dell’intervento è stata la collaborazione dell’Associazione Aias di Cosenza, che nei mesi scorsi ha ceduto gratuitamente un tratto di terreno necessario alla realizzazione dell’opera.

Un contributo decisivo per sbloccare un infrastruttura considerata prioritaria. La fase progettuale era stata seguita dall’ex assessore all’Urbanistica Pina Incarnato, che aveva avviato l’iter tecnico amministrativo dell’intervento. Una volta completata, la nuova arteria tra Mendicino Serra Spiga e Cosenza garantirà una viabilità più moderna ed efficiente, migliorando l accessibilità dell’area e contribuendo a una mobilità urbana più fluida e sicura.