L'Istituto comprensivo Rende-Quattromiglia ha organizzato "Voci che rompono il silenzio", un percorso tra musica, parole e rumore. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare la biblioteca rinnovata del plesso

Un incontro tra musica, parole e rumore per dire basta alla violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Istituto comprensivo Rende-Quattromiglia ha proposto "Voci che rompono il silenzio". L'iniziativa si è svolta mercoledì 25 novembre, dalle 9.30, nel plesso scolastico di Villaggio Europa.

L'evento si è tenuto nella biblioteca della scuola, da poco rinnovata e intitolata "Universo dei valori". Il nome si adatta bene al tema della giornata. Molti i partecipanti, per il comune presente il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti.

«La manifestazione ha voluto essere uno spazio di ascolto, di consapevolezza e di responsabilità», hanno spiegato i dirigenti e i docenti che hanno organizzato l'incontro. «La scuola non è soltanto il posto in cui si studiano le discipline, ma il luogo in cui si impara a costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla libertà».

Durante la mattinata si è potuta vedere da vicino anche la biblioteca restaurata, punto di riferimento culturale per una scuola di prossimità. Villaggio Europa è il quartiere più verde di Rende e qui la scuola è da sempre un presidio di conoscenza e di resilienza. Generazioni di studenti sono cresciute e si sono formate praticamente "sotto casa". In questo modo la scuola ha tenuto vivo quel senso di aggregazione che in molti istituti, anche per effetto del dimensionamento scolastico, si sta perdendo.

La nuova dirigente scolastica, Ofelia Leone, ha le idee chiare. Secondo lei la scuola, e in particolare quella di Villaggio Europa, deve continuare ad aprirsi al territorio e ai suoi stimoli. Così può aiutare i ragazzi a formarsi una coscienza critica basata su valori chiari e definiti. Quello del 25 novembre è stato solo il primo appuntamento di un percorso che la scuola intende portare avanti insieme alla comunità.