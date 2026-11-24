Oltre 200 accessi al giorno, ma percorsi differenziati, esami in 15 minuti e pazienti in attesa di ricovero per non più di un giorno. Il direttore Andrea Bruni racconta la rivoluzione dell'Annunziata tra robot, intelligenza artificiale e cure a domicilio

Duecento persone al giorno. Tante ne passano dal pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, numeri da ospedale metropolitano. Per anni quella porta ha significato soprattutto attesa: ore su una barella in corridoio, i parenti fuori, la sensazione di essere un numero in una sala piena.

Oggi chi ha già l'indicazione al ricovero e aspetta un letto non resta più di ventiquattro ore, e sono una ventina al giorno. I casi meno gravi siedono in poltrona e spesso tornano a casa in giornata. Alcuni esami arrivano in un quarto d'ora. L'elicottero è tornato ad atterrare dentro l'ospedale.

Dietro questo cambio di passo c'è Andrea Bruni, giovane anestesista e rianimatore, professore universitario, alla guida del Dipartimento di Emergenza-Urgenza. Ha aperto la rianimazione ai familiari, ha portato in corsia robot contro le infezioni e lavora con l'Unical per mettere l'intelligenza artificiale al letto del paziente.

Gli abbiamo chiesto da dove è partito, a che punto è e dove vuole arrivare. E se il pronto soccorso, da sempre la ferita più visibile della sanità pubblica, possa davvero smettere di esserlo.

Professore, quando è arrivato all'Annunziata che pronto soccorso ha trovato? Le lunghe ore di attesa e le barelle nei corridoi a cosa erano dovute?

Il pronto soccorso dell'Annunziata rifletteva molte delle criticità che caratterizzano i pronto soccorso italiani: un afflusso particolarmente elevato di pazienti, oltre 200 accessi al giorno, numeri da ospedale metropolitano, a fronte di una medicina territoriale che spesso non riesce a garantire risposte tempestive e adeguate ai bisogni dei cittadini.

Molte persone si rivolgono all'ospedale non necessariamente perché presentano condizioni di emergenza, ma perché non trovano altrove un punto di riferimento in grado di rispondere alle loro necessità assistenziali.

Il sovraffollamento, le attese e il fenomeno delle barelle nei corridoi sono il risultato di una molteplicità di fattori: l'elevato numero di accessi, la complessità dei pazienti, la difficoltà di garantire una presa in carico differenziata e, soprattutto, il problema dei pazienti che, pur avendo già ricevuto una diagnosi e un'indicazione al ricovero, rimangono in pronto soccorso in attesa di un posto letto.

Accanto a queste criticità, tuttavia, ho trovato una risorsa straordinaria: un personale medico, infermieristico e sociosanitario motivato, con professionalità di altissimo livello e potenzialità che meritavano di essere valorizzate. Ho trovato anche una Direzione strategica disponibile al cambiamento, capace di investire e di sostenere un progetto di profonda riorganizzazione.

La prima sfida, quindi, non era semplicemente aumentare le risorse, ma ripensare il modello organizzativo, mettendo nelle condizioni migliori le professionalità già presenti.

Avete diviso il pronto soccorso in due percorsi: in poltrona i casi meno complessi, in barella quelli che rischiano il ricovero. Cosa cambia per chi entra con un codice verde e per chi arriva con un infarto?

Cambia radicalmente il percorso di cura, perché abbiamo superato una logica nella quale pazienti con bisogni assistenziali profondamente diversi condividevano gli stessi spazi e, spesso, gli stessi tempi di attesa. Oggi il modello è organizzato per intensità di cura e complessità clinica.

Chi arriva con un infarto miocardico acuto, quando la diagnosi è già stata formulata sul territorio o in ambulanza e sussistono le indicazioni al trattamento interventistico, può essere indirizzato direttamente in emodinamica, senza transitare attraverso il normale percorso del pronto soccorso. È un esempio concreto di come l'organizzazione possa incidere sulla tempestività delle cure e, in determinate condizioni, sulla sopravvivenza.

I pazienti con codici a minore complessità vengono invece indirizzati in un'area dedicata, attrezzata con poltrone anziché barelle. Qui possono essere valutati, sottoposti agli accertamenti necessari e, quando le condizioni cliniche lo consentono, dimessi nella stessa giornata.

Parliamo anche di innovazione e nuove tecnologie.

Abbiamo inoltre introdotto apparecchiature diagnostiche Point of Care, acquistate grazie agli investimenti della Direzione Generale, che consentono di eseguire direttamente in pronto soccorso alcuni esami di laboratorio, ottenendo risultati in circa 15 minuti. Questo permette di ridurre i tempi decisionali e di accelerare i percorsi diagnostici.

La vera innovazione, però, non è la poltrona al posto della barella. È il cambiamento culturale e organizzativo che sta dietro questa scelta: ogni paziente deve ricevere il livello di assistenza di cui ha realmente bisogno, nel setting più appropriato. Con una specifica delibera del Direttore Generale, condivisa con il Collegio di Direzione, abbiamo avviato una trasformazione profonda dell'organizzazione dell'area dell'emergenza-urgenza, introducendo percorsi più fluidi, differenziati e appropriati.

Quanto si aspetta oggi all'Annunziata, per un codice grave e per un codice minore?

I pazienti con condizioni di emergenza maggiore non devono attendere: per loro esistono percorsi dedicati e prioritari. Le ambulanze e gli equipaggi dell'elisoccorso che trasportano pazienti in condizioni critiche possono accedere direttamente alla sala rossa, dove i medici del pronto soccorso lavorano in stretta collaborazione con gli anestesisti-rianimatori e, quando necessario, con gli specialisti coinvolti nel trattamento: chirurghi d'urgenza, cardiologi, neurologi, neurochirurghi e radiologi.

Per i codici a minore complessità i tempi di permanenza sono generalmente contenuti in poche ore, anche se dipendono dalla necessità di eseguire esami diagnostici, consulenze specialistiche e rivalutazioni cliniche.

Un aspetto sul quale abbiamo investito molto è la continuità del percorso dopo la dimissione. Non vogliamo che il paziente esca dal pronto soccorso senza una risposta. Quando non è necessario il ricovero, deve avere un percorso diagnostico e assistenziale definito. Per questo abbiamo attivato ambulatori dedicati che consentono di programmare prestazioni specialistiche successive alla dimissione, in tempi congrui.

Resta il nodo del boarding, i pazienti che hanno già l'indicazione al ricovero ma rimangono in pronto soccorso in attesa di un letto. A che punto siete?

Il boarding è un indicatore particolarmente significativo. All'Annunziata siamo riusciti a ridurlo a circa 20 pazienti al giorno, con tempi di permanenza che non superano le 24 ore. È un risultato importante, soprattutto se confrontato con le criticità che caratterizzano molti ospedali italiani.

Circa il 10-12% degli accessi quotidiani si conclude con un ricovero; la maggior parte dei pazienti viene invece gestita e dimessa attraverso percorsi appropriati, grazie al lavoro instancabile di medici, infermieri e operatori sociosanitari.

Naturalmente non ci accontentiamo. Stiamo potenziando il Bed Management e introducendo strumenti informatici che consentano di conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti letto, anticipare le necessità di ricovero e migliorare la collaborazione tra pronto soccorso e reparti.

Il problema del sovraffollamento non si risolve soltanto aumentando il numero dei medici o delle barelle. Occorre governare l'intero percorso del paziente, dall'accesso in ospedale fino alla dimissione o al ricovero. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando.

Ventilatori di nuova generazione, monitoraggio centralizzato, la piazzola per l'elisoccorso di nuovo dentro l'ospedale. Quale innovazione ha cambiato di più le cose?

Stiamo costruendo quello che mi piace definire l'ospedale del futuro. Non si tratta semplicemente di acquistare nuove apparecchiature, ma di realizzare un sistema nel quale tecnologia, organizzazione e competenze professionali lavorino insieme per offrire ai pazienti le migliori opportunità di cura.

Tra le innovazioni più significative c'è sicuramente il ripristino della piazzola per l'elisoccorso direttamente all'interno dell'ospedale. Dopo circa vent'anni, l'elicottero può nuovamente atterrare nell'area ospedaliera. È stata una svolta importante.

Prima, i pazienti trasportati in elicottero atterravano nella località Cannuzze e dovevano essere successivamente trasferiti in ambulanza verso l'ospedale. Un passaggio che poteva comportare anche 15 minuti aggiuntivi. In un paziente politraumatizzato, con un'emorragia importante o in condizioni di grave instabilità, 15 minuti possono fare una differenza enorme.

Avete portato in corsia robot contro le infezioni e aperto la rianimazione ai familiari. Cosa dicono i dati? E cosa sognate ancora?

Il contrasto alle infezioni correlate all'assistenza è un investimento strategico. Stiamo utilizzando robot dotati di sistemi di intelligenza artificiale che supportano gli operatori nelle procedure di igiene dei pazienti. I dati del nostro monitoraggio interno hanno evidenziato una riduzione delle infezioni del 64%. È un risultato molto significativo, che merita di essere ulteriormente consolidato e documentato.

Il problema delle infezioni rappresenta una delle grandi sfide della sanità moderna. L'antimicrobico-resistenza e la diffusione di microrganismi multiresistenti rischiano di compromettere sempre più l'efficacia delle cure. Per questo la prevenzione deve diventare una priorità strategica per ogni ospedale.

Vorrei ricordare anche una scelta che considero particolarmente importante: l'apertura della Rianimazione ai familiari. Abbiamo introdotto un modello di terapia intensiva aperta, convinti che la presenza dei propri cari possa contribuire al benessere del paziente e al processo di umanizzazione delle cure. Qualcuno temeva che questa scelta potesse determinare un aumento delle infezioni. I dati raccolti non hanno evidenziato questo incremento; al contrario, nel contesto delle misure di prevenzione e delle innovazioni introdotte, abbiamo registrato un miglioramento degli indicatori monitorati.

I ventilatori polmonari di ultima generazione, il monitoraggio centralizzato e le nuove tecnologie di supporto alla terapia intensiva sono altrettanti strumenti fondamentali per migliorare la sicurezza e la qualità dell'assistenza. Non credo che si possa individuare una sola innovazione come quella che salva più vite. È l'integrazione di tutte queste tecnologie, insieme alla competenza dei professionisti, a fare la differenza.

Il nostro sogno, in realtà, è già un progetto in corso: realizzare un ospedale moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, capace di garantire ai cittadini calabresi le stesse opportunità di cura dei migliori centri del Nord Italia.

L'intelligenza artificiale. Dove la usate già? Fin dove deve arrivare? E quando una macchina suggerisce una priorità, chi ha l'ultima parola?

L'intelligenza artificiale è destinata a modificare profondamente il modo di fare medicina, ma dobbiamo evitare due errori: considerarla una soluzione miracolosa oppure guardarla con diffidenza.

All'Annunziata abbiamo già avviato applicazioni basate sull'intelligenza artificiale nella prevenzione delle infezioni, attraverso i sistemi robotici utilizzati nel Dipartimento di Emergenza-Urgenza. Stiamo inoltre lavorando, in collaborazione con l'Università della Calabria, per introdurre nel pronto soccorso nuove tecnologie diagnostiche basate sull'intelligenza artificiale, che potranno supportare gli operatori nell'esecuzione e nell'interpretazione di esami come l'ecografia toracica.

L'obiettivo è rendere la diagnostica più rapida e disponibile direttamente al letto del paziente, migliorando l'appropriatezza delle decisioni e riducendo, quando clinicamente possibile, il ricorso ad accertamenti più complessi o invasivi. Naturalmente, l'ecografia non sostituisce la TC quando questa è necessaria.

Credo che l'intelligenza artificiale potrà avere un ruolo importante anche nel triage, nell'analisi dei dati clinici, nella stratificazione del rischio e nell'identificazione precoce dei pazienti che necessitano di interventi prioritari.

L’intelligenza artificiale sostituirà i medici?

C’è un principio dal quale non dobbiamo derogare: la tecnologia deve assistere il professionista, non sostituirlo. Una macchina può elaborare una quantità enorme di informazioni e suggerire una priorità, ma la responsabilità della decisione clinica rimane del medico. Anche l'intelligenza artificiale può sbagliare, fornire indicazioni incomplete o non interpretare correttamente il contesto.

Per questo servono competenza, formazione e capacità critica. La vera innovazione non consiste nel delegare le decisioni alle macchine, ma nel mettere i professionisti nelle condizioni di decidere meglio, più rapidamente e con maggiori informazioni.

Con Sila Protetta un bracciale riconosce una fibrillazione o un calo di ossigeno e allerta il 118 da solo. Portare l'emergenza a casa delle persone può essere la cura per i pronto soccorso affollati?

Sila Protetta è un progetto sperimentale molto interessante, nato da un'intuizione del Direttore Generale De Salazar, con l'obiettivo di avvicinare la medicina ai territori più difficili da raggiungere e garantire un intervento tempestivo quando si verificano condizioni di potenziale rischio. Attraverso dispositivi indossabili è possibile monitorare alcuni parametri vitali e individuare precocemente alterazioni che possono richiedere l'attivazione dei soccorsi. È un modello particolarmente importante per le aree interne e per le comunità nelle quali la distanza dall'ospedale rappresenta un problema concreto.

Non credo che questa sia, da sola, la soluzione al sovraffollamento dei pronto soccorso, ma rappresenta certamente una risposta innovativa a un bisogno assistenziale reale: portare la sanità più vicino alle persone, soprattutto dove è più difficile raggiungerle.

La stessa filosofia vale anche per il contesto urbano?

Stiamo sperimentando l'utilizzo di braccialetti per il monitoraggio domiciliare di pazienti selezionati che, dopo una valutazione in pronto soccorso, necessitano di un periodo di osservazione ma non necessariamente di una permanenza in ospedale. In questi casi il paziente può essere monitorato a domicilio per un periodo di sette giorni, secondo un percorso assistenziale definito, con possibilità di rilevare eventuali alterazioni e attivare tempestivamente i professionisti sanitari.

È un cambiamento culturale importante: non dobbiamo necessariamente trattenere in ospedale ogni paziente che richiede un controllo, se siamo in grado di garantirgli un monitoraggio sicuro e appropriato anche a domicilio. La medicina del futuro dovrà essere sempre più capace di spostare l'assistenza dall'ospedale al territorio, utilizzando la tecnologia per garantire sicurezza, continuità delle cure e appropriatezza. Questo può contribuire anche a ridurre gli accessi e il boarding, liberando risorse per i pazienti che hanno realmente bisogno dell'ospedale.

I giovani medici scappano dall'emergenza: turni pesanti, aggressioni, stipendi che non compensano. Cosa direbbe a un neolaureato per convincerlo a scegliere il pronto soccorso?

Direi innanzitutto che bisogna restituire dignità, riconoscimento e prospettive professionali a chi sceglie di lavorare nell'emergenza-urgenza. Non possiamo chiedere ai giovani medici di assumersi responsabilità enormi senza garantire condizioni di lavoro adeguate, sicurezza e valorizzazione professionale.

La sanità calabrese ha attraversato una fase molto difficile, caratterizzata da anni di commissariamento, carenza di personale e limitata disponibilità di tecnologie e investimenti. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Un segnale significativo arriva proprio da Cosenza. Recentemente è stato bandito un concorso per sei posti di anestesista e si sono presentati oltre quaranta candidati, molti dei quali provenienti da fuori regione. È un dato che considero importante, perché dimostra che anche la sanità calabrese può tornare a essere attrattiva quando offre opportunità professionali, organizzazione e prospettive di crescita.

Ai giovani colleghi direi che il pronto soccorso è uno dei luoghi nei quali si impara davvero a fare il medico. È una straordinaria palestra professionale, dove si sviluppano capacità cliniche, rapidità decisionale, capacità di lavorare in équipe e gestione delle situazioni complesse. Ma è anche un luogo di ricerca, innovazione e didattica. L'emergenza-urgenza non è soltanto un lavoro fatto di turni e sacrifici: è una disciplina in continua evoluzione, nella quale ci sono enormi possibilità di crescita scientifica e professionale.

Naturalmente, tutto questo deve essere accompagnato da un impegno concreto delle istituzioni per migliorare le condizioni di lavoro, contrastare le aggressioni e riconoscere il valore di questi professionisti. Il nostro compito è costruire ambienti nei quali i giovani medici non vengano soltanto a lavorare, ma scelgano di restare, crescere e realizzare il proprio futuro professionale.

Tra tre-cinque anni che pronto soccorso sarà quello di Cosenza? Quanto peserà l'intelligenza artificiale?

Vorrei che il pronto soccorso dell'Annunziata fosse riconosciuto come un modello organizzativo moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, capace di offrire ai cittadini risposte tempestive e percorsi assistenziali appropriati. Lo immaginiamo come un luogo nel quale i pazienti vengono accolti e indirizzati rapidamente verso il percorso più adatto alle loro condizioni cliniche; dove la diagnostica è sempre più vicina al paziente, le decisioni vengono supportate da sistemi intelligenti e le diverse professionalità lavorano in modo integrato.

L'intelligenza artificiale avrà sicuramente un ruolo crescente. Potrà aiutarci a interpretare dati, anticipare situazioni di rischio, migliorare il triage, supportare le decisioni diagnostiche e rendere più efficienti i processi organizzativi. Ma il futuro non sarà fatto soltanto di tecnologia. Sarà fatto soprattutto di persone, competenze, collaborazione e capacità di innovare.

Il nostro obiettivo non è realizzare un pronto soccorso nel quale le macchine sostituiscano gli operatori sanitari, ma un ambiente nel quale medici, infermieri e tutti i professionisti possano lavorare meglio, grazie a strumenti più evoluti e a un'organizzazione più efficiente.

Vorrei che i cittadini non fossero più costretti a pensare che per ricevere cure di qualità debbano necessariamente spostarsi fuori dalla Calabria. La nostra ambizione è questa: costruire a Cosenza un ospedale capace di competere con i migliori centri italiani, nel quale innovazione, qualità delle cure e umanizzazione dell'assistenza siano parte dello stesso progetto.