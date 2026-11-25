Trekking, escursioni sulla neve e ciaspolate tra dicembre 2026 e gennaio 2027. È il programma invernale presentato da Sila Sport & Outdoor Adventure, che propone una serie di appuntamenti lungo gli itinerari del Parco nazionale della Sila.

Il calendario comprende percorsi come il Sentiero del Lupo, l’Anello di Ariamacina, la Riserva del Tasso e i Giganti di Fallistro, insieme a Serra Stella e ad altri itinerari dell’altopiano. Alle escursioni si affiancheranno uscite pomeridiane al tramonto.

Snow trekking e ciaspolate saranno proposti quando le condizioni della neve lo permetteranno. Il programma prevede quindi attività a piedi e sulla neve, legate alle condizioni dei percorsi durante i due mesi invernali.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa punta a promuovere la frequentazione della Sila anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza turistica, attraverso attività sportive ed escursionistiche dedicate alla conoscenza del patrimonio naturalistico.

Sila Sport affianca alle escursioni a piedi altre proposte outdoor, tra cui esperienze in mountain bike ed e-bike, oltre alle attività invernali.

Il calendario completo è consultabile sul sito www.silasport.it, dove sono disponibili anche le altre iniziative dell’associazione.