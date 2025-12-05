«Oggi compiamo un gesto simbolico: entriamo negli Istituti Comprensivi della città per l’accensione dell’Albero di Natale solidale. È la metafora perfetta del nostro impegno. Questo albero ci ricorda che la vera gioia delle feste risiede nell’attenzione e nella cura verso gli altri. La solidarietà non è una parola vuota, ma l’azione concreta che rende la nostra comunità più forte e coesa».

Con queste frasi, Stefania Belvedere, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Rende, annuncia la particolare iniziativa di solidarietà combinata tra Municipio e Istituzioni Scolastiche una raccolta fondi per finanziare la scuola elementare del Villaggio Cabaceira Pequena in Mozambico, di cui si occupa attivamente l’associazione La Terra di Piero. La vicenda, racconta Sergio Crocco (il responsabile de La Terra di Piero), ha del miracoloso: quando tutto per la piccola scuola africana, devastata dalle intemperie tropicali e priva di strutture e mobilio, sembrava a estremo rischio, è arrivato l’aiuto del Comune di Rende e dei Dirigenti delle Scuole del Territorio. Una provvidenziale raccolta fondi stimolata dal Municipio, che ha donato quattro alberi di Natale. Poi, alunni, professori e famiglie hanno fatto il resto con una serie di donazioni spontanee.

Che sono state raccolte il 4 dicembre dai responsabili dell’Assessorato competente del Comune. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale di Rende in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Rende Centro, Rende Quattromiglia, Rende Commenda e l’Asilo Nido Comunale “Peter Pan”. L’accensione dei quattro alberi si è svolta secondo la scaletta seguente: alle 9,30 presso l’Asilo “Peter Pan”, alle 10,30 presso l’Istituto di Rende Centro, alle 11,30 presso quello di Quattromiglia, alle 12 presso quello di Commenda. I ragazzi africani, che frequentano le stesse scuole dei ragazzi di Rende e, come loro, si preparano a festeggiare il Natale, ringraziano.

E, con essi, i volontari di La Terra di Piero. «I l nostro impegno come Amministrazione è trasformare lo spirito natalizio in un motore di azione concreta. Questo è possibile solo grazie alla straordinaria sinergia che abbiamo costruito: la collaborazione tra il Comune, le istituzioni scolastiche e il prezioso mondo del volontariato. Insieme, stiamo lavorando per un obiettivo più grande: un'educazione globale che insegni ai nostri giovani, e ricordi a tutti noi, che il benessere collettivo è la nostra responsabilità», ha concluso l’Assessore Belvedere.