L'istituto in origine avrebbe dovuto aprire i cancelli il 7 settembre, come da calendario interno. Poi l'ondata di caldo che ha colpito la Calabria ha fatto slittare la riapertura dell’istituto

E’ suonata puntuale la prima campanella al Liceo Classico Gioacchino da Fiore di Rende.

L'istituto ha anticipato l'apertura, rispetto al calendario regionale. Stamattina emozione palpabile davanti ai cancelli. C'è chi iniziava il primo anno di liceo con l'ansia nello zaino e chi, al quinto, si preparava all'ultimo primo giorno di scuola. Abbracci, risate e qualche foto di rito per i genitori immancabili come ogni primo giorno di scuola

Quella di oggi è una data di compromesso. L'istituto in origine avrebbe dovuto aprire i cancelli il 7 settembre, come da calendario interno. Poi l'ondata di caldo che ha colpito la Calabria ha fatto slittare la campanella. Libri nuovi, banchi da riempire e un nuovo anno scolastico tutto da scrivere. Di seguito la fotogallery del primo giorno. In bocca al lupo a tutti gli studenti.