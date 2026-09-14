L’Amministrazione Comunale rivolge un augurio a studenti, famiglie e personale scolastico. Il sindaco Sandro Principe: «La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità»

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione Comunale di Rende rinnova la propria vicinanza a tutta la comunità scolastica e rivolge un augurio di buon lavoro alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale degli istituti del territorio.

A guidare il messaggio dell’Amministrazione sono il sindaco, Onorevole Sandro Principe, l’assessore all’Istruzione Stefania Belvedere, la consigliera delegata all’Istruzione Marinella Castiglione e l’intera Giunta Comunale.

Grande attenzione è stata riservata, in particolare, alla partenza dei servizi destinati agli alunni. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di garantire un rientro tra i banchi il più possibile sereno e senza disagi. Per questo, il servizio di trasporto scolastico e la mensa saranno regolarmente operativi fin dal primo giorno di scuola.

«La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità e il luogo principale in cui si formano i cittadini di domani», ha dichiarato il sindaco Sandro Principe. «Garantire i servizi essenziali dal primo minuto di lezione è per noi un dovere primario e un segno concreto di rispetto verso le famiglie e l’istituzione scolastica».

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha sottolineato anche il valore della formazione e della cultura nella crescita delle nuove generazioni. «La cultura è la vera base su cui costruire il futuro dei nostri ragazzi – ha aggiunto Principe – ed è nostro compito fornire loro tutti gli strumenti necessari per crescere e integrarsi al meglio».

Sul rapporto tra istituzioni e mondo della scuola si concentrano anche le dichiarazioni dell’assessore Stefania Belvedere e della consigliera delegata Marinella Castiglione, che hanno ribadito il pieno sostegno dell’Amministrazione agli istituti scolastici della città.

La volontà è quella di mantenere costante il dialogo con dirigenti, docenti e famiglie, così da raccogliere le esigenze provenienti dal territorio e contribuire alla valorizzazione dell’offerta formativa.

Con l’inizio delle lezioni, dunque, Rende si prepara ad affrontare un nuovo anno scolastico puntando sulla piena efficienza dei servizi e sulla collaborazione tra istituzioni e scuola. A tutta la comunità scolastica l’Amministrazione Comunale rivolge l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni, crescita e nuove opportunità di apprendimento.