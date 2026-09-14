La pellicola nasce da un’idea di Davide Carpino ed è scritto, diretto e prodotto da Marco Martire, per una produzione Creatività Automatica

Un film nato a Cosenza e approdato, lo scorso anno, a Cannes. Oggi “Esisto ma non vivo” compie un nuovo viaggio: attraversa l’oceano e arriva in California, dove sarà proiettato questo ottobre. Da Casali del Manco, nel cuore della Presila cosentina, alla Costa Azzurra. E adesso ancora più lontano, fino agli Stati Uniti.

Esisto ma non vivo, opera cinematografica dedicata al tema della sessualità raccontata attraverso il punto di vista di un giovane con disabilità, continua il suo percorso internazionale. Nel 2025 il film era stato ufficialmente selezionato al Festival Internazionale Entre Deux Cannes, approdando sulla prestigiosa cornice della Costa Azzurra.

Un anno dopo arriva un nuovo importante traguardo: Esisto ma non vivo è stato ufficialmente selezionato al Newport Beach Film Festival, in California, e sarà quindi proiettato oltreoceano nel corso dell’edizione 2026 del Festival. La proiezione del film è attualmente prevista per la serata di lunedì 19 ottobre, data ancora in attesa di conferma definitiva da parte dell’organizzazione. Ispirato a una storia vera, Esisto ma non vivo nasce da un’idea di Davide Carpino ed è scritto, diretto e prodotto da Marco Martire, per una produzione Creatività Automatica.

Al centro dell’opera c’è uno sguardo intimo e diretto su un tema ancora troppo spesso lasciato ai margini: il diritto alla sessualità, all’affettività e al desiderio vissuto attraverso l’esperienza della disabilità. Una storia costruita senza filtri, nata dalla volontà di portare sullo schermo una realtà umana sulla quale il cinema, e più in generale la società, hanno ancora molto da raccontare. Nel cast, accanto al protagonista Davide Carpino, figurano tra gli altri Angela Ferlaino e Franca Guarino.

La fotografia è firmata da Giuseppe Vottari, le musiche da Andrea Bauleo, mentre Caterina Misasi firma l’aiuto-regia, insieme al lavoro dell’intera troupe che ha contribuito alla realizzazione dell’opera. Quella di Esisto ma non vivo è così la storia di un piccolo progetto cinematografico partito con semplicità da Casali del Manco, capace prima di raggiungere Cannes e oggi di attraversare l’Atlantico per arrivare fino in California. Un percorso che restituisce una forza particolare proprio alle origini dell’opera: una storia nata in un piccolo territorio della Calabria che, passo dopo passo, è riuscita a trovare ascolto oltre i confini italiani ed europei.

La presenza del regista Marco Martire alla proiezione californiana resta, al momento, da definire a causa degli impegni legati ai progetti cinematografici attualmente in lavorazione. In caso di sua assenza, a rappresentarlo sarà un suo socio, Piero Stillitano, produttore esecutivo di Los Angeles. Una cosa, però, è già certa: questo ottobre “Esisto ma non vivo” sarà in California. Da Casali del Manco a Cannes. Da Cannes alla California. Un piccolo film, una storia vera, un viaggio che continua.