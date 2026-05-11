Il programma partirà il 20 maggio con la prima fase degli interventi nelle diverse aree della città
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Inizierà con un lieve ritardo dovuto alle condizioni meteo il programma di disinfestazione contro gli insetti alati predisposto dal Comune di Rende. La prima fase degli interventi partirà il 20 maggio e interesserà progressivamente le diverse aree del territorio comunale.
Il primo intervento è previsto nella notte tra il 19 e il 20 maggio, a partire dalle ore 00:01, nelle seguenti zone:
- Zona Industriale contrada Lecco
- Fiume Crati
- Isoletta
- via Nobile
- via Colombo
- Cancello Magdalone
- via Ziccarelli
- via Dodaro
- via Bartoli
- via Conty
- via Pellegrino
- via Marco Polo
- Rocchi
- Lacone
- Dattoli
- Vermicelli
- Arcavacata centro
- area Unical
- Longiani
- Macchialonga
- Santo Stefano
Nella notte del 21 maggio, sempre dalle ore 00:01, gli interventi interesseranno:
- San Biase
- Monticello
- Frattini
- Cucchiano
- Vennarello
- Cutura
- Mazzarella
- Piano Maio
- Villaggio Europa
- via Rossini (case popolari)
- Piano Monello
- viale dei Giardini
- Profeta
- contrada Quattromiglia e aree limitrofe
Il 22 maggio, ancora dalle ore 00:01, la disinfestazione riguarderà:
- Rende centro
- Nogiano
- Coni Soprani
- Coni Sottani
- Silvi
- Cassani
- Malvitani
- San Biase
- Surdo
- Pirelli
- Petroni
- Canalette
- Saporito
- Failla
- Sant’Agostino
- Difesa
- Linze
- Muscione
- Sorbato
- Roges
- Campagnano
- Marchesino
- Commenda
- Santa Rosa
- Santa Chiara
L’ultima giornata della prima fase è prevista per il 23 maggio, con inizio alle ore 03:00, nelle seguenti aree:
- via Verdi
- via Cilea
- via Mascagni
- via Puccini
- Residenze Universitarie “Nervoso”
- via Cimarosa
- via Rossini (nuove residenze)
- via Alessandro Volta
- via Galilei
- piazza San Sergio
- via Galvani
- via Leonardo Da Vinci
- via Meucci
- via Edison
- via Marconi
Il Comune ha inoltre già programmato indicativamente le successive quattro fasi del piano di disinfestazione, che saranno confermate in base alle condizioni climatiche. La seconda fase è prevista tra il 10 e il 20 giugno, la terza tra il 10 e il 20 luglio, la quarta tra il primo e il 10 settembre e la quinta tra il primo e il 10 ottobre.