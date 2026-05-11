Inizierà con un lieve ritardo dovuto alle condizioni meteo il programma di disinfestazione contro gli insetti alati predisposto dal Comune di Rende. La prima fase degli interventi partirà il 20 maggio e interesserà progressivamente le diverse aree del territorio comunale.

Il primo intervento è previsto nella notte tra il 19 e il 20 maggio, a partire dalle ore 00:01, nelle seguenti zone:

Zona Industriale contrada Lecco

Fiume Crati

Isoletta

via Nobile

via Colombo

Cancello Magdalone

via Ziccarelli

via Dodaro

via Bartoli

via Conty

via Pellegrino

via Marco Polo

Rocchi

Lacone

Dattoli

Vermicelli

Arcavacata centro

area Unical

Longiani

Macchialonga

Santo Stefano

Nella notte del 21 maggio, sempre dalle ore 00:01, gli interventi interesseranno:

San Biase

Monticello

Frattini

Cucchiano

Vennarello

Cutura

Mazzarella

Piano Maio

Villaggio Europa

via Rossini (case popolari)

Piano Monello

viale dei Giardini

Profeta

contrada Quattromiglia e aree limitrofe

Il 22 maggio, ancora dalle ore 00:01, la disinfestazione riguarderà:

Rende centro

Nogiano

Coni Soprani

Coni Sottani

Silvi

Cassani

Malvitani

San Biase

Surdo

Pirelli

Petroni

Canalette

Saporito

Failla

Sant’Agostino

Difesa

Linze

Muscione

Sorbato

Roges

Campagnano

Marchesino

Commenda

Santa Rosa

Santa Chiara

L’ultima giornata della prima fase è prevista per il 23 maggio, con inizio alle ore 03:00, nelle seguenti aree:

via Verdi

via Cilea

via Mascagni

via Puccini

Residenze Universitarie “Nervoso”

via Cimarosa

via Rossini (nuove residenze)

via Alessandro Volta

via Galilei

piazza San Sergio

via Galvani

via Leonardo Da Vinci

via Meucci

via Edison

via Marconi

Il Comune ha inoltre già programmato indicativamente le successive quattro fasi del piano di disinfestazione, che saranno confermate in base alle condizioni climatiche. La seconda fase è prevista tra il 10 e il 20 giugno, la terza tra il 10 e il 20 luglio, la quarta tra il primo e il 10 settembre e la quinta tra il primo e il 10 ottobre.