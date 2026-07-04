Franz Caruso: «Proseguiamo con interventi concreti e programmati per migliorare sicurezza, viabilità e qualità della vita nel quartiere»

Partiranno la prossima settimana i lavori di bitumazione di diversi tratti stradali del quartiere San Vito, ultimo passaggio del più ampio progetto di rigenerazione urbana che sta interessando l'area di Serra Spiga-San Vito.

L'intervento rientra nel piano promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, che negli ultimi anni ha interessato il quartiere con un investimento complessivo superiore ai 15 milioni di euro.

I cantieri, ormai nella fase conclusiva, hanno previsto il rifacimento delle reti idriche e fognarie, la sistemazione di strade e marciapiedi, la riqualificazione degli spazi pubblici, il potenziamento della pubblica illuminazione e una serie di interventi destinati a migliorare la viabilità e la connessione tra il quartiere e il resto della città.

Con la posa del nuovo manto stradale si completa uno degli ultimi tasselli del programma di riqualificazione, finalizzato a consolidare le opere già realizzate e a restituire ai residenti infrastrutture più sicure e funzionali.

«Con l'avvio dei lavori di bitumazione – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – proseguiamo un percorso di interventi concreti e programmati che riguardano la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri cittadini. Sono opere necessarie che rispondono a esigenze reali della comunità e incidono direttamente sulla sicurezza stradale e sulla qualità della vita».

Per il primo cittadino si tratta di un'azione che si inserisce in una strategia più ampia di recupero urbano.

«Non interveniamo con opere isolate – ha aggiunto Caruso – ma attraverso una programmazione strutturata che punta al recupero funzionale e al decoro delle infrastrutture cittadine. Con questo nuovo cantiere diamo continuità a un impegno che interessa l'intero territorio comunale, affrontando le criticità in modo progressivo e restituendo ai quartieri interventi concreti e duraturi».

Secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune, i lavori inizieranno nei prossimi giorni e saranno organizzati in modo da limitare quanto più possibile i disagi alla circolazione e ai residenti fino al completamento dell'intervento.