In Calabria sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 16 maggio 2026 a Rende, in provincia di Cosenza – presso il “Bar San Paolo” in Via Kennedy, 12 - è stato centrato un “5” da 73.018,18 euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 19 maggio, sale a 166,5 milioni di euro.