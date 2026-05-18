Al via la selezione per assumere quattro nuovi ortottisti con contratto AIOP a tempo indeterminato, che saranno impegnati nel reparto di Oculistica della sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti. Il Gruppo iGreco, dunque, aggiunge nuove professionalità agli oltre 1.100 collaboratori già in organico per continuare a offrire un’assistenza sanitaria di qualità, empatica e solidale.

«Siamo felici di potenziare un reparto, come quello di Oculistica della sede operativa Sacro Cuore, che conta già su uno staff medico molto importante», spiega Giancarlo Greco. «Un reparto che ha una importante capacità di dare risposte chirurgiche ai pazienti, anche con interventi di chirurgia della cataratta, del distacco di retina e vitreo retinica. Grazie a queste competenze e professionalità, negli anni abbiamo contribuito a bloccare la migrazione sanitaria anche sull’oculistica». Per candidarsi, gli aspiranti ortottisti dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it. Dopo la consueta verifica e selezione dei curricula, saranno fissati i colloqui.