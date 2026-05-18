Il maltempo dello scorso febbraio aveva causato il crollo di un piccolo ponte: da allora gli automobilisti sono stati costretti a percorrere strade alternative, con lunghe code specialmente lungo l’arteria viaria di Serra Spiga

Il countdown per la fine dell'isolamento viario è finalmente iniziato. La SP 81, arteria vitale per il collegamento dell'area urbana di Cosenza, si appresta a tornare parzialmente percorribile. A dare la notizia tanto attesa dai cittadini è stata la sindaca di Mendicino, Irma Bucarelli, attraverso un aggiornamento condiviso sui propri canali social La chiusura della SP 81, avvenuta a febbraio a causa del crollo di un ponticello provocato dalle violente piogge, ha paralizzato per mesi la mobilità locale.

La strada rappresenta infatti uno snodo fondamentale che unisce quotidianamente i territori di Mendicino, Cerisano, Marano Principato e Castrolibero. La sospensione della circolazione ha costretto pendolari, studenti e lavoratori a lunghi percorsi alternativi, con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dell'intera zona. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino di Mendicino, se le tempistiche tecniche saranno rispettate, la prossima settimana la Provincia di Cosenza permetterà il transito lungo una sola corsia.

Nel suo post odierno, Irma Bucarelli ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione istituzionale, ringraziando il presidente della Provincia, Biagio Faragalli, per l'attenzione costante dedicata alla vicenda. La sindaca ha precisato che il risultato è frutto di un «confronto e sintesi continua» e non di proteste di piazza La gestione dell'emergenza ha visto un fronte comune tra i primi cittadini del comprensorio.

Bucarelli ha infatti citato il lavoro di squadra svolto insieme ai sindaci Lucio Di Gioia, Pino Salerno e Ciccio Serra, ribadendo che il compito principale degli amministratori è ottenere la certezza della sicurezza stradale prima della riapertura. Nei giorni scorsi non era mancata una stoccata polemica verso chi ha cercato di cavalcare il disagio per fini elettorali.

La sindaca ha infatti criticato chi «parla di selfie e prende meriti non suoi», ribadendo che le infrastrutture si ripristinano seguendo le corrette procedure tecnico-amministrative e non attraverso i «like su Facebook» o le grida. Con l'imminente riapertura a senso unico alternato, si intravede finalmente la fine di un periodo critico per la viabilità di Mendicino, Cerisano, Castrolibero e Marano, in attesa che i lavori possano essere completati definitivamente per il ripristino totale della carreggiata.