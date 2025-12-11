L’amministrazione comunale realizzerà un’aiuola spartitraffico e riqualificare l’area. Sarà vietato sostare sul lato sinistro nel tratto di via J. F. Kennedy compreso tra gli incroci con via Genova, via Trieste, via M. L. King, e via Busento

A partire dal 12 dicembre e fino al 12 gennaio 2026, la carreggiata di via J.F. Kennedy sarà chiusa parzialmente per consentire la realizzazione di un’aiuola spartitraffico e riqualificare l’area. Lo ha stabilito, con l’Ordinanza n°224 del 10/01/2025, il Comandante della Polizia Locale di Rende, il Dott. Alfredo Ferraro. Ai sensi di quest’Ordinanza, inoltre, è vietato sostare sul lato sinistro nel tratto di via J. F. Kennedy compreso tra gli incroci con via Genova, via Trieste, via M. L. King, e via Busento. Sono previste multe severe per i trasgressori.